Turing Space攜工研院打造一站式企業身份查核平台 圖靈事實 Turing Facts正式上線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著全球對企業資料透明化議題日益重視，企業面臨著更多的監管壓力和社會期待，以信任科技 (TrustTech) 為核心，致力於解決全球各產業驗證問題的 Turing Space，攜手工研院推出圖靈事實 Turing Facts 企業身份查核平台，提供160萬間企業的營業登記資料、裁罰、獎項紀錄以供查驗，除協助政府、金融、物流等查驗方即時評估企業體質，也為企業主提供一個安全、透明的資料保存與驗證環境。

自2023年開始，金管會開始規範上市櫃公司擴大永續資訊揭露範圍，並強制要求實收資本額達20億元以上的上市櫃公司需編製永續報告書，其中實收資本額20億元以下者則自2025年起應編製永續報告書，讓非財務資訊完整揭露，這一新政策的頒布，顯示出我國政策推動已將資訊揭露、永續報告書以及 ESG 評鑑納入重要的考量範疇。

圖靈事實 Turing Facts 集中彙整全球企業徵信機構、中央政府部門、ESG 查核單位等多個大型可信賴的資料源，同步串接工研院建置的 SMEPass 平台，將160萬間企業的營業資料、登記資料、勞動、環保裁罰紀錄、稅務資料和各種獎項紀錄等重要資訊標準化並可即時匯出，提供使用者隨時查驗，並藉由原有產品圖靈證書 Turing Certs 的數位憑證技術，確保每筆資料的完整性和真實性，省去過往人工查核耗費的大量時間與成本。

Turing Space 創辦人暨執行長胡耀傑表示，圖靈事實 Turing Facts 是為了解決傳統企業在處理龐大企業營運數據與查證所遇到的困難，「我們與工研院及台灣最大型的幾間徵信資料庫聯手合作，計畫成為台灣最大的企業信用查核平台，如同 X 光機般消除因資訊不對等而產生的風險，從而建立更加公正和透明的環境。」他強調，這一創新的平台將在區塊鏈可溯源、不可篡改的特性下，為中小企業提供一個安全、可快速導入的數據存儲和驗證解決方案，象徵著企業資料管理新時代的開始。

關於 Turing Space

以信任科技(TrustTech) 為核心，區塊鏈技術為基礎，致力解決全球各產業繁雜的驗證問題，以建立無國界的數位信任網，推進世界數位轉型的進程，期許在 2050 年成為國際信任傳遞的基石，一同邁向 Web3.0 的共享新時代。

Turing Space 旗下有圖靈證書Turing Certs 及圖靈事實 Turing Facts 兩大服務，運用資安技術及區塊鏈特性：零偽造、即時驗證、去紙本化、完整溯源，成功解決「發證機構」、「收證者」及「驗證機構」三方的驗證與管理問題。目前產品已服務於 10 個國家地區、超過 400 個政府部門和學術機構採用，發行量超過數萬張，可應用如學經歷證明、醫療證明、不動產合約書、碳權憑證等重要憑證上。