《半導體》世芯法說明日登場 外資預言先出爐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】世芯-KY(3661)將在明日舉辦法人說明會，美系外資出具最新研究報告，對於世芯-KY維持正向看法，認為其2024年全年毛利率將高於2023年，營收將在未來幾季繼續成長，更點名世芯-KY的ASIC(客製化晶片)在人工智慧推理方面仍具有競爭力，故維持世芯-KY目標價4800元、評等加碼。

美系外資表示，世芯-KY初步公布第一季財報，累計今年第一季稅後淨利12.3億元、年增加118.91%，每股盈餘15.83元，有鑑於基於較高營收和較低的每股盈餘，故推估世芯-KY第一季的毛利率可能落在19%，跌破2成大關，主要是受到主要客戶AWS強勁的ASIC量產營收稀釋，但因有更多NRE(委託設計)收入將在今年剩餘時間內實現，故仍預計世芯-KY在2024年全年毛利率將高於2023年，維持世芯-KY目標價4800元、評等加碼，也看好世芯-KY營收將在未來幾季繼續成長。

世芯-KY將在明(3)日舉辦法人說明會，美系外資表示，預計世芯-KY將不會改變其對2024年的營收預估，主要是因為台積電(2330)的額外CoWoS產能在可以保留至2025年持續推升營收成長。預計英特爾Habana將在2025年貢獻世芯-KY約7億美元營收、占比32%，另外，預計AWS仍將貢獻2025年營收的23%，其中包括一些新產品的貢獻。

針對明日法說會，美系外資表示，投資人關注的焦點可能包括ASIC產業TAM(潛在市場規模)、ASIC產業競爭、世芯-KY新案子的獲勝等三部分。而外資認為，隨著運算遷移到更大的LLM(大型語言模型)，例如GPT-5和Llama3，預示著運算能力需求將更有效率，ASIC TAM將變得越來越大，世芯-KY的ASIC在人工智慧推理方面仍具有競爭力。

另外，美系外資表示，不排除世芯-KY可能會在今年稍後加入Arm Total Design，但也認為其合作夥伴關係與SerDes IP供應商 Synopsys(新思)的合作對於未來專案的勝利更為關鍵。且對世芯-KY來說新項目獲勝可能只是時間問題，仍然期望世芯-KY在今年下半年可以獲得重大項目，可能是AI加速器或CPU類型的設計。