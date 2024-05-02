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賴選前開保障點值承諾 薛瑞元：不低於0.9元 財務沒問題

  • 中時即時 林周義 劉宗龍
民眾黨立委黃國昌指出，政治人物選前不要隨便開支票，開了就要兌現。（圖取自國會頻道）
民眾黨立委黃國昌指出，政治人物選前不要隨便開支票，開了就要兌現。（圖取自國會頻道）

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準總統賴清德選前開出「平均點值0.9元、朝1點1元邁進」的承諾，贏得醫界支持。今日立院針對藍營立委提案修《健保法》保障點值進行審查，衛福部坦言手上沒財源，無法執行，恐怕年底就要漲健保費。民眾黨立委黃國昌呼籲政治人物不要隨便開支票，衛福部長薛瑞元則回應，總統當選人的承諾是不低於0.9元，「0.9我覺得可以，財源看來沒有問題」。

國民黨團、立委王育敏、立委蘇清泉提出《健保法》修正案，黨團、王育敏版本為保障點值1點0.95元，蘇清泉版本則是保障1點1元，由政府編列預算支應。薛瑞元今指出，公務預算的編列有一定程序，必須前一年就編進來，若編不夠，或是根本沒有編，例如主計總處算一算發現沒有財源，此時就要動用安全準備金撥補，很快地，安全準備金就會不夠用。

根據健保署試算，保障點值1點0.95元，需要705億，若是保障1點1元，則需要1155億。薛瑞元說，目前安全準備金約有1300億，每月支出700多億，顯然明年底就會不足一個月保險給付支出，因此在今年底就要考慮調保費。

黃國昌指出，政治人物選前不要隨便開支票，開了就要兌現，不要選前說1點1元，選後藉口一堆。站在民眾立場會覺得：「奇怪，開支票的時候沒有說1點1元，還要如何如何？」。薛瑞元回應，總統當選人的承諾是每點不低於0.9元，「0.9我覺得可以，財源看來沒有問題」。

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