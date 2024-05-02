交部祭補助振興花東旅遊 自由行住宿平日1,000元、假日500元

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為振興花蓮觀光，交通部2日祭出觀光振興措施，在自由行住宿方面，周一至周四入住花蓮每房補助新台幣1,000元，週五至週日入住則每房補助500元；周一至周四入住台東，也同樣提供每房補助1,000元。團體旅遊方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

交通部說明觀光振興措施，包括推出旅宿業融資信用保證、自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS-台鐵通用版、台灣好行及觀巴擴大營運協助、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊、拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣、適時加開觀光列車等，投入經費逾13億元；另在整建鐵公路系統等交通設施方面規劃投入近40億元，合計53億元災後復原重建工作。

觀光署說明，有關旅宿業融資信用保證，協助旅宿業順利取得資本性融資或周轉金之貸款。旅宿業可自受災日起1年內向承貸金融機構申請資本性融資及週轉金貸款；其中資本性融資部分，旅館每家最高3,000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，旅館每家最高1,000萬元，民宿最高300萬元。

交通部祭出旅客自由行住宿優惠補助，周一至周四入住花蓮合法旅宿每房補助1,000元，周五至周日入住花蓮則每房補助500元；周一至周四入住台東合法旅宿，也提供每房補助1,000元。

至於團體旅遊補助措施，觀光署表示，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

另外，整合台鐵包裝國內外旅客適用之「Taiwan PASS-台鐵通用版」，推出2人同行1人免費優惠；預計自6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。同時，為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，觀光署也補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，依不同市場提供獎助額度，帶動花東地區旅遊觀光產業發展。

交通設施部分，交通部表示，包括台8線東段（花蓮轄區）、台9線（蘇花公路）、台8線西段（台中和平區）道路、附屬設施及邊坡之改善工程；台鐵列車地震預報資訊結合列車防護系統、地震警報器、宜蘭至花蓮路段軌道邊坡修復及增設明隧道、北迴線土石流災害防治工程等。