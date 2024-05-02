索羅門群島前外長當選總理 將延續上屆政府外交政策

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南太平洋島國索羅門群島2日宣布，由前外交部長馬內列（Jeremiah Manele）出任新總理。

索羅門總督武納吉（David Vunagi）宣布，馬內列在50名國會議員的不記名投票中贏得31票，擊敗取得18票的反對派領袖瓦爾（Matthew Wale），當選國家總理一職。

馬內列當天在國會大廈外發表談話時說，人民已發聲，呼籲尊重民主程序。他也指，國家經濟正從新冠疫情和2021年的反政府騷亂中緩慢復甦，政府很快會公布稅收、林業和礦產政策。

馬內列於2019年擔任外交部長，當時索羅門群島將其外交關係從台灣轉向中國大陸。這位政治家早前稱，上任後會維持上屆政府的外交政策，與所有人為友，不與任何人為敵。

索羅門群島4月17日舉行國會選舉，立場親中的前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）領導「我們的黨」（OUR）獲得最多席次，但未達到單獨組建政府所需的半數以上席次。蘇嘉瓦瑞隨後宣布不尋求連任總理，他領導的政黨支持馬內列出選，2陣營在投票選出總理前分別遊說獨立議員支持。

索羅門群島2019年將其外交關係從台灣轉向中國大陸，由蘇嘉瓦瑞領導的民主進步執政聯盟在2023年與中國大陸簽訂安全協議。此舉引起美國與澳洲的警覺，擔憂中國會在太平洋地區建立海軍基地。

澳洲雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋島國事務研究員、前澳洲駐索羅門群島外交官索拉（Mihai Sora）表示，馬內列「擁有與所有國際夥伴良好合作的良好紀錄」，而蘇嘉瓦瑞是「一個兩極分化的人物」 。

澳洲國立大學太平洋問題專家史密斯（Graham Smith）則表示，馬內列有能力，並為索羅門群島帶來「風格上的巨大改變」。