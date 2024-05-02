55歲爸媽想買房「貸得過」？　內行人曝「新青安」可能性

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關於買房這件事，你是屬於資金存好派還是先上車派？一名網友提到，爸媽最近考慮要買房，戶頭有千萬元，收入也算穩定，不過兩人年紀已經55歲，5年後打算退休，不免擔心到底適不適合購屋，更怕申請房貸難過關。

原PO提到，爸媽現年55歲，2人名下各有一棟4層樓透天，是兄弟姊妹共同持有的。父母倆從來沒有自己買房貸款過，目前正尋覓總價1千萬出頭的房子，未來想要貸款300萬元，繳款年限15～20年，如果財務出問題，就由她來償還。

其中，原PO也透露，媽媽有辦信用卡，每期都準時還款，信用分數蠻高的，但實在難確定以爸媽過半百這歲數，「銀行那邊貸得過嗎？」

話題引發討論，有網友急勸「年紀再大一點就貸不了了，看到喜歡的趕快買，然後我覺得在能核貸的範圍內可以貸多一點，手邊留點現金更實在，而且買完還要裝潢」。更有人認為，新房只貸300萬30年沒啥問題，可以問經常往來的銀行，經常往來的有加分（如股票、存款銀行），以目前的敘述來看，核貸機率高，銀行很看貸款人的條件，基本上應該是沒什麼太大問題。

歲數50＋也能申請新青安！

去（2023）年8月1日推出的新版青年安心成家貸款（新青安），不僅提高貸款額度到1千萬元，還提高利息補貼、延長年限及寬限期，是唯一利率2％以下的房貸，引發一波購屋潮。乍聽名稱常被誤解只有青年能申貸，但實則年滿18歲，且借款人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅。 經承辦銀行查證作為自用住宅使用，即可受理，不限首購。

過往確實有50多歲的民眾成功向銀行申請新青安貸款購屋，還款年限還高達40年。東森房屋研究中心資深研究員莊思敏則解釋，多數銀行都有「年齡＋貸款年限≦銀行規定年限」的限制，有的銀行是65年，有的銀行是75年。不過，如果收入可觀、職業背景好，銀行還是可以放寬核貸門檻。

然而，以該案例父母與兄弟姊妹共同持有房屋，是否符合新青安無自有住宅定義，根據《自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法》規定，「家庭成員個別持有面積未滿40平方公尺之共有住宅」，這種情況「視為無自有住宅」，有機會申貸新青安。