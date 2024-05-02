殺積盤！美超微法會帶衰 AI倒一排 營建逆風狂飆 44檔強強滾

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聯準會最新利率連六凍，主席鮑爾表態升息機率低，帶動道瓊指數盤中一度飆漲逾500點，但終場漲幅收斂，四大指數僅道瓊走揚。台股今（2日）權值股台積電、鴻海殺低，AI、面板也熄火，盤面上以營建股表現相對亮眼，成為撐盤主力，大盤終場下跌174.16點，跌幅0.85％，跌落月線，收報20,222.44點，成交量3,888.59億元。

台股大跌174.16點，最大壓力來自權值股的跌勢，台積電大跌18元，跌幅2.28％，並一舉跌破5日線、月線兩條短期均線，長榮、台達電、鴻海、日月光跌幅也相對深重，金融股走勢分歧漲跌互見，中鋼、台塑四寶逆勢走揚。

美超微法說會變法會，與超微同步示警AI供應鏈缺料壓力，台股AI供應鏈表現承壓，英業達、技嘉、緯穎、廣明、勤誠、麗臺、健策、川湖同步走低，面板三雄也同樣齊步走跌，其中群創跌幅最深。

403花蓮大地震災後重建及大都更時代題材加持，營建股成為近期盤面焦點，今日上市櫃營建指數雙創歷史新高，包括潤泰新、上曜、大將、國揚、聯上發、皇昌、昇陽、隆大、遠雄、鄉林、永信建、力麒均同步亮燈漲停，國產、冠德、興富發、皇翔、潤弘、工信也同步強漲逾5％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計光聖、遠雄、風青、慧智等44檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以營建、電通類股表現最佳，分別上漲3.17％、1.81％，半導體類股跌幅明顯，下跌1.79％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.8％的有15檔，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為光聖 (6442)、遠雄 (5522)、昇陽 (3266)、旺旺保 (2816)、第一保 (2852)、宏和 (1446)、皇昌 (2543)、寒舍 (2739)、勤美 (1532)、潤泰新 (9945)。

上市股跌幅超過5.62％的有10檔，當中有1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為元禎 (1725)、凌陽 (2401)、康控-KY (4943)、旭隼 (6409)、東台 (4526)、矽統 (2363)、研華 (2395)、牧德 (3563)、麗臺 (2465)、傳奇 (4994)。

上市成交量前10名個股依序為長榮航 (2618)、中石化 (1314)、國建 (2501)、群創 (3481)、中工 (2515)、大同 (2371)、陽明 (2609)、潤泰新 (9945)、矽統 (2363)、華航 (2610)。

上櫃股有11檔達9.95％以上漲幅，當中每檔皆漲停，收盤漲幅前十名依序為慧智 (6615)、風青 (2061)、泰偉 (3064)、永信建 (5508)、京晨科 (6419)、三顧 (3224)、寶緯 (4558)、力麒 (5512)、晶悅 (2718)、上亞科技 (6130)。

上櫃股有10檔有5.03％以上跌幅，前3名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為東捷 (8064)、福大 (4402)、廣寰科 (3287)、中光電 (5371)、元勝 (4419)、花王 (8906)、南俊國際 (6584)、天蔥 (2740)、天品 (6199)、橙的 (4554)。

上櫃成交量前10名個股依序為力麒 (5512)、榮剛 (5009)、世界 (5347)、東捷 (8064)、擎亞電子 (8096)、協易機 (4533)、中光電 (5371)、上詮 (3363)、亞矽 (6113)、廣運 (6125)。