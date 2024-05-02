前往主要內容
工商時報LOGO

嘉義高架車站開創城市永續新貌 「鐵路新徑界」展與在地對話

  • 中時即時 廖素慧
根基營造舉辦「鐵路新徑界」走讀活動。（根基營造提供／廖素慧嘉市傳真）
根基營造舉辦「鐵路新徑界」走讀活動。（根基營造提供／廖素慧嘉市傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義市鐵路高架化、嘉義車站及嘉北車站工程正在施工，未來都市縫合、文化遺產保留是地方發展的重頭戲，承包商根基營造在桃城豆花店舉辦「鐵路新徑界」展覽，今（2）日開幕，帶大家認識軌道建設與經濟、文化發展的影響。

「鐵路新徑界」由交通部鐵道局中部工程分局長劉雲生、嘉義市政府交通處長許啟明、建設處長田長沛、根基營造總經理黃義芳、市議員陳家平等人揭幕，展至5月26日，展場是嘉義市文化局「老屋卸妝計畫」店家，根基營造結合在地創生業者，希望深度認識在地人文。

黃義芳表示，城市與企業永續發展，軌道經濟很重要，該公司近年來投入永續環境相關物料的研發，也致力保存文化，興建嘉義高架鐵路除了按進度施工，也保護工區內的文化遺址及歷史文物。

黃義芳說，公司近來舉辦走讀活動，帶領公司員工及家屬、在地民眾認識嘉義車站、在地人文歷史，期許透過走讀活動、展覽讓更多人了解軌道建設及未來城市發展的可能。

劉雲生表示，鐵路高架化讓城市能縫合，透過交通連結、土地重劃、都市更新促進城市發展，而TOD（ Transit Oriented Development）大眾運輸導向型發展可以將騰空的土地打造成「綠廊」，營造有利永續發展的環境。

嘉義高架車站於2022年3月31日動工，預計2025年底完工通車，但發現古蹟「轉車台」遺構是116年前日據時期建造的，劉雲生提到因轉車台原地保留，因此工區會調整，初估工期也會延遲2年，高架鐵路通車也將推遲。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

  2. 半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

  3. 苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。