教育部2024年閱讀磐石獎成績出爐 苗栗南庄南埔國小獲獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

教育部日前公布2024年度教育部閱讀磐石獎獲獎名單，苗栗縣南庄鄉南埔國小學獲閱讀磐石學校獎，頭份市六合國小老師徐璧君及後龍鎮新港國中小老師詹芳瑜等2人，獲閱讀推手個人獎，合計獲獎3件，得獎者將於5月15日參加教育部頒獎典禮，苗栗縣長鍾東錦向來重視培養學子閱讀習慣，得悉母校南埔國小得獎，非常開心，期望各校持續培養學生閱讀風氣。

苗栗縣長鍾東錦畢業自南庄鄉南埔國小，這次學校是以「普閱 悅埔 越讀孩子的光」方案獲教育部閱讀磐石學校獎，南埔國小是一所偏鄉小校，面對人口老化、學生學習落差及家庭支持薄弱等多重的困境與挑戰，決定以閱讀為著力點，以PLANT閱讀的理念｢引領孩子善用學習紀錄，建立思考模式，從培養學習態度開始，導入知識學習，實踐閱讀行動，並藉由提供展能的機會，建立自信心｣，讓偏鄉孩子藉由閱讀培養各項能力不斷地成長，進而超越自我。

六合國小去年才獲閱讀磐石學校獎，今年學校主任徐璧君以「喜閱園丁，打造閱讀百花園」方案獲閱讀推手個人獎。徐璧君從推廣圖書館多元有趣的閱讀活動切入，讓孩子自然而然愛上閱讀，並以身作則擔任領頭羊，組織社內閱讀社群，強化閱讀教學專業知能，深化閱讀提升閱讀的質量，更進一步與全校教師共同攜手擘劃「六合六藝揚才展新邑」校訂課程，以品格教育為核心，發展有系統的閱讀課程與教學，讓學生跨域閱讀多元展能。

新港國小老師詹芳瑜以「閱讀引水人──航行書海，探索世界」方案獲閱讀推手個人獎。詹芳瑜秉持著「規劃跨領域的閱讀課程，發揮學生潛質，藉由自主學習與團隊合作，創造學習的無限機會」的理念，期許自己在閱讀的海域裡成為「閱讀引水人」，教導學生使用素養這個「羅盤」，航行書海探索世界，能在閱讀的海域暢行無阻。

苗栗縣長鍾東錦表示，素有閱讀界諾貝爾獎稱號的閱讀磐石獎，是一項需累計3年以上閱讀推動歷程方能有機會獲獎的全國競賽，今日獲獎學校及個人，是苗栗縣的驕傲。未來縣府仍將持續深化閱讀教育，透過辦理多元的閱讀活動及培養閱讀理解能力，激發孩子主動探索未知、增進知識、發揮潛能，進而成為一個有能力解決問題的學習者。