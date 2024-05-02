靜宜食營系成果展學生研發特色產品吸睛　銀髮族輕食創意料理健康又營養

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靜宜食品營養學系成果展登場！學生研發番紅花啤酒、黃金果酒，並研究出芹菜含活性成分「瑟單酸內脂」具抗氧化及抗發炎活性，有效緩解急性肺細胞損傷的發生；還選取10道高齡者懷念的夜市小吃，以糊餐成型粉攪打後塑形成原來樣貌，保留食物原味並降低硬度、黏性及彈性。成果展中同時舉辦「銀髮輕食創意料理競賽」，學生將低碳飲食與輕食養生融入銀髮點心中；並利用天然蔬果，發揮創意結合穀類及堅果，讓銀髮點心更添健康與營養！

靜宜食營系主任周淑姿表示，該系成立近50年，分為「食品與生物技術組」及「營養與保健組」；學生能跨組修課，養成食品與營養兩個領域的專業。尤其是特色的「專題式學習」，由老師帶領，經歷發現問題、研究問題與解決問題的歷程，以因應未來職場挑戰。

成果展中，營養組學生吳美慈、陳慈靜、黃譯醇等三人，鑑於台灣將於2025年邁入超高齡社會，許多高齡者牙口不好，但十分懷念烤玉米等小吃，即展開「夜市小吃質地調整之銀髮友善食譜研發」專題。學生選取10道高齡者懷念的夜市小吃，依適當比例加入熱水及糊餐成型粉攪打，經冷卻後利用鋁箔紙或模型塑形成原來樣貌，降低食物硬度、黏性及彈性，但保留食物原貌及風味，深受長者喜愛！

食品組陳詠暄、李宜凱、吳馥羽及曾俊樺等四人，使用生長在地中海珍貴的香料「番紅花」，其雌蕊含豐富的藏紅花苷和藏紅花酸，具特別的生物活性，可降血壓、降血脂、抗氧化等。因市面上幾乎看不到番紅花啤酒，嘗試將番紅花添加到啤酒中，發現比一般啤酒的自由基清除率高出近30%，還可改變酒體顏色，同時帶有類似無花果的獨特香氣，十分順口。

食品組中的蔡郁萱、黃柔涵、吳敏瑄、黃以岑四人，因黃金果富含果膠，具良好抗氧化活性，特別研發以果肉釀製黃金果的果酒，果皮則做成果醬及氣泡飲；同時解決黃金果易氧化且保存時間不長等問題。釀製的黃金果酒帶有果香及甜味，口感滑順，且自由基清除率達73%，未來可望量產上市。

營養組的學生黃貽珺發現新冠肺炎會造成細胞長期發炎，導致急性肺損傷。她研究出芹菜的活性成分「瑟單酸內脂」不僅可抗氧化、抗發炎，並可經由抑制細胞發炎及凋亡，緩解急性肺損傷的發炎反應及細胞損傷。

周淑姿指出，該系「食品組」針對產業需要研發新產品，並於國內外競賽皆獲得好成績。也為企業培養食品技師、保健工程師，學生畢業後能於食品公司或食品廠從事研發、衛生安全的控管。「營養組」則培養醫院臨床營養師，還有目前最夯的社區及負責學校餐食的團膳公司營養師，食營系的畢業生出路非常寬廣且多元！