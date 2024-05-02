「嗅到崩盤的味道」　房仲友人勸他再等等　半年後房價狂漲200萬

台灣房價今年以來一路攀升，預售屋價格更是屢創新高，一名網友就在PTT上分享自己的經驗，2、3年前打算買房時遭到親戚反對，但他認為房租也不便宜便堅持買了1間，沒想到如今親戚卻改口「早知道當初多買幾間」，讓他好奇2、3年前嫌房價貴持續觀望的人，如今是否後悔了？引發網友熱議。

網友們紛紛表示，「我爸媽還罵我，沒那個能力買什麼房，還好我是先斬後奏，漲了1000萬，我要存20年才存得到」、「新竹蛋白從40萬噴到60萬給你參考」、「林口中後段預售屋3年從32萬漲到55萬了，瘋狂」、「朋友幾年前不知道聽誰講房價會崩不能買，結果去年房東把房子賣了，但發現房價漲到買不下手，就算房租變貴只能吞了」、「買房問長輩＝死路一條」、「很多人在2021、2022看房認為比2018、2019貴近一倍，結果現在2024又再漲快一倍了」、「去年7月前喊預售不能轉讓要崩了，就果斷先買了，同期一起去二重看房看的朋友覺得貴，現在同案每坪差10萬，差一年差了一台賓士車」、「台中，2年直接差快400萬，真的嘔死」。

另一名網友則表示，去年10月時有換房需求，身邊做過仲介也在房地產賺過錢的朋友卻勸他等到今年4、5月總統大選完再進場，「他說這次不一樣，感覺中共會有動作，而且他聞到了崩盤的味道」。然而僅僅過了2個月，原本看的預售屋就漲了5％，網友驚嚇之餘也因為剛需，索性果斷買房，而到了今年4月，房價也一路漲了200萬，就連房仲友人也開始認真看房，讓他大嘆：「這幾年是不是很多行家看走眼呢？算得越精被拋得越遠」。

房產專家張欣民在好房網名家專欄撰文表示，今年來股市、房市火熱，陸續出現的各項房市指標數據陸續創下新高紀錄，「也讓等房價跌的人看得幾近崩潰」，而且還有業者竟然說某區房價還有5成的漲升空間，跟股市報明牌一樣。他最後提醒現在要買房的朋友，不要因貪念而驟下決定。