不上班上學卻選擇「上香」？ 陸黨媒對「佛系」年輕人的新解

大陸五四青年節將屆。中共中央機關報《人民日報》欄目「人民網評」2日發表〈年輕人的「佛」不是懶，而是自嘲和調侃〉評論文章稱，「上班和上學之間，你會選擇哪個？」「我選擇上香。」看到這樣的對話，你會怎麼想？ 文章提問，「XX躺」「XX癱」等表情包，在大陸青年人的社交軟體中高頻使用。難道當代青年人真「佛」了嗎？ 如果，僅從網路上的種種表達和互動的表象來看，當代青年人似乎正變得「懶惰」、不奮鬥、無欲無求了。不論消費、工作，還是生活，「冷氣」有餘，「熱氣」不足，似乎是當代青年人的真實寫照。也因此，青年人的「佛系」一度成為輿論探討的公共話題，其中不乏一些悲觀的「唱衰」之音。 評論認為，事實上，如此「畫像」是臉譜化、標籤化的，也是有失偏頗的。伴隨互聯網長大的「Z世代」，天然就擁有對網路新詞彙、新事物，更敏銳的嗅覺，以及在網路「零距離」環境中更旺盛的表達欲。「佛系」也好，「躺平」或者「喪」也罷，開發和傳播它們的主體恰恰是青年人。這裡有調侃、自嘲甚至跟風，但深層次裡，是年輕一代基於自己心理情緒和周遭生活體驗的自我表達，也是對自身狀態和心理的紓解。 文章強調，大多數自認「佛系」的青年人，本質是自我覺醒，自我選擇和尊重多元價值更清晰的一群人。改變不了「朝九晚五」，那就「世界那麼大，我想去看看」；逃脫不掉無效「加班」，那就開發解壓的「摸魚大法」；討厭假日出門人擠人，索性「躺平」在朋友圈裡「雲旅遊」；面對上學和上班的選擇題拋出「上香」這一另類概念，看似「佛」，看似「解構自我」甚至有點「破罐子破摔」，背後卻有著對內心和生活清晰堅定的答案。「佛系」青年人的選擇和答案，是自己的信條─不拖泥帶水、不模稜兩可。調侃自己、拒絕粉飾現狀的背後也透露出，自己「佛」也接納和尊重別人「不佛」的「共情」相處模式，這正是「務實」理念逐漸年輕化的體現，折射出年輕一代獨特的處事哲學。 評論認為，毫無疑問，「佛系」，不能和「懶」、不努力畫等號。生活中，即使是「佛系」青年，也大多在自己的信條裡冒著「熱氣」。社交媒體上，喊著「佛系」的青年人，不少都在努力的工作、生活、學習；多個軟體上，「佛系」青年也發帖尋覓著創業或考研考公的「搭子」。這不正是青年熱愛滾燙生活、不斷向上、尋求改變的例證嗎？而在遭遇困苦挫折時，「佛系」青年往往有一股韌勁和快速調整的能力，這得益於他們對生活、對工作、對自己種種吐槽帶來的情緒價值的加持。這分宣洩需要被傾聽和正視，不能只在青年身後追著喊「你要有熱氣」，關鍵還要從社會政策、環境、勞動機制等保障上，給他們輸送更多「熱氣」，伴隨年輕人成長。比如，充分傾聽和理解青年人的煩惱與不快，優化青年人的生活成本、職場環境、個人成長、價值獲得感等等。 文章指出，青年是社會的脊樑，社會是青年的「靠山」。無欲無求和「懶惰」，不是當代青年的代名詞。「佛系」的年輕人只是更清楚內心的想要與不想要，在自己的信條和能力範圍裡努力耕耘、發揮最大的能量。馬上又到大陸五四青年節，祝願每一個青年，節日快樂，活出真我。