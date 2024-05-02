人氣王換人當 金融、營建股撐大盤

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0502逐洞賽

投組表現：

永信建（5508）表現最佳，營建景氣趨勢向上，營建股全面上漲。

宏璟（2527）表現最差，漲多拉回測試十日均線支撐。

盤勢預測：

周四(02日)台股受台積電(2330)開低壓盤影響，加權指數全場在平盤下遊走，然而，金融股今年普遍大方發放股利短期相對強勢，營建資產族群則有全面噴發趨勢，漲停家數多檔為營建股，加權指數收盤雖下跌但仍舊收穩在月均線之上，五月份開局雖收跌但整個五月仍舊有望維持多方格局。

周五(03日)守穩月線後偏多震盪居多，目前金融與營建等內需族群仍舊人氣鼎盛，屬於長線產業趨勢成長族群，有望助功加權指數往前高挺進。營建族群多數呈現沿著中短期均線緩步上攻格局，而一旦有法說、財報或者新得標案等利多加持股價就強漲表態，預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於AI伺服器族群與重電族群將進入高檔震盪段，持有的建議續抱，未持有的則不宜再介入。

0502逐洞賽

投組表現：

光環（3234）表現最佳：矽光子需求增加，股價價漲量增持續看好

昶昕(8438)表現最差：創高後整理，持續看好

盤勢預測：

台股震盪走低，終場下跌174.16點，收在20,222.44，成交量3,888.60億。類股方面，營造類股表現最佳，漲幅3.16％，電半導類股表現最差，跌幅1.79％。權值股方面，台積電下跌18元，跌幅2.28％，收在772元；聯發科上漲8元，漲幅0.81％，收在1,000元。

展望後市，加權指數正式封閉缺口且站上月線，櫃買指數也站上3月8日1,800億大量低點正式轉多，能持續守穩支撐就能持續上漲，加權指數受到窄基指數影響，不排除會壓抑台積電的漲幅造成加權指數橫向盤整或修正，現階段應關注櫃買指數，只要櫃買指數格局不建，多頭格局就會持續運行。

台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。選股上，到5月15日前是第一季財報公布的時間點，財報超乎市場預期的通常都會吸引市場資金的進駐，可額外關注這個題材。

另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是雷科、弘塑、萬潤，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠。

0502逐洞賽

投組表現：

光環（3234）表現最佳，大盤表現不佳股價逆勢收紅，外資連續買超多日，股價再創波段新高機會大。

中環（2323）表現最差，股價盤中幾度翻紅，終場收平盤屬強勢股處多頭排列，待補量後有機會再衝高。

盤勢預測：

周四聯準會(Fed)利率按兵不動，並宣告升息機會低，6月開始Fed資產負債表縮減速度降，AMD及美超微展望低於預期，科技類股承壓，台積電及鴻海休息，加權指數終場下跌174點收20,222點成交量為3,888億，中小型為主的OTC，在權值股休息下指數一路走高，重新站回月線，終場上漲1.67點收250.2點成交量縮至883億，股類輪漲輪動政策作多不變。

周四美通膨反彈高利率尚需再維持一段時間，美元指數及公債殖利率回落，新台幣早盤續貶受益的資產股強勢上攻、營建營造再度噴出高達17檔股票亮燈收漲停板、工具機族群強勢，觀光餐飲、航空及遊戲相關持續強勢，IC零組件通路、汽車零組件、生技族、金融保險及證券族群等走強，車電相關族群、AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、矽光子概念及IC設計族群走勢分岐，重電及電線電纜族群盤中再度出現轉強，風青亮燈收漲停，廣錠、亞力、大山等收紅。

周五聯準會降息路再推延，AI帶動智慧手機需求增，行動晶片大廠高通下季展望優，帶動聯發科重新站上千元大關。資產股、營建營造、工具機等台幣貶值受惠有望續攻，政策作多重電及電線電纜族群、水資源概念、綠電節能、軍工概念能否全面走強，留意AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人及矽光子概念等轉強時點，就是大盤站穩月線之關鍵。

0502逐洞賽

投組表現：

志信（2611）表現最佳，航運與資產題材強勢，股價高檔抗跌震盪

寬宏藝術（6596）表現最差，創歷史高後回跌，股價回測10日線支撐

盤勢預測：

周四台股反應美股跌勢，盤中量縮拉回測試月線支撐，所幸美股電子盤周四反彈，盤中台股跌勢止穩，搭配傳產金融力撐盤勢，終場台股守穩月線支撐。

周四台股資金集中內需政策題材，近兩周強勢的都更營建股持續滾量上攻，盤中多檔亮燈漲停，搭配高殖利率的金融股創高撐盤，以及受惠兩岸觀光題材的旅行社、飯店與航空股維繫多方人氣。電子族群則因成交比重低迷，多為個股表現居多，盤面上仍以散熱與矽光子族群仍有多方攻勢。

周五台股反應美股反彈，留意盤中高低基期輪動走勢。營建資產族群短線過熱，且本周漲幅驚人，預計周五震盪加劇機會大增。航運股受惠報價上漲，周五有機會重新發動，相對弱勢的AI族群，則留意周四美股相關個股反彈力道，決定周五電子股人氣能否回升。