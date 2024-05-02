台電歷年規模最大開發案！南港9千坪都更案總投資效益達500億元對外招商

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看好不動產市場需求，台電公司歷年規模最大開發案，位於台北市南港面積超過9千坪的都更案，預計總投資效益達500億元，今（2）日舉辦招商說明會。

台電持續推動土地資產活化，繼臺北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，再釋出過去為電力修護基地、位於臺北流行音樂中心旁的南港土地，由台電主導推動公辦都市更新案，面積達3.06公頃（約9,245坪），產權單純且基地方整，是北市近2年最大案，更為台電歷來主導開發最大規模，今（2）日舉辦都更招商說明會。台電表示，本案效益上看500億元，預計6月正式公告招商，期待與開發投資人共同推動臺北都市更新。

仲量聯行今日上午協助台電於台電大樓舉行電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新招商說明會，現場包括各大建設、壽險與開發公司等超過20個企業單位及貴賓與會。

仲量聯行表示，該案位於臺北市南港區市民大道八段及向陽路路口，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，基地面積達3.06公頃（約9,245坪），使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55％、容積率235％），土地權屬99.9％以上為台電所有，剩餘為臺北市有地，過去為電力修護基地，配合臺北東區門戶都更計畫於2021年搬遷進駐桃園林口新廠。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益；合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。

侯文信指出，本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

透過持續都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，今日舉行招商說明會的南港修護處基地都更案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約，期盼與投資人合作開發，共同帶動臺北南港都市更新發展。