中華電信針對2024澎湖國際海上花火節 4G、5G擴容

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2024澎湖國際海上花火節」將於2日晚上9點於澎湖馬公市盛大登場，中華電信特別針對各煙火施放地點包括馬公市觀音亭園區、七美鄉南滬港、望安鄉綠蠵龜館前廣場及白沙鄉吉貝碼頭等地點，共計擴容超過20台以上最新型4G／5G高效能基地台，在主會場觀音亭園區更派出行動基地台車，滿足現場民眾拍照上傳與打卡等需求。

無人機及煙火施放時間為2024年5月02日到7月30日期間每周一、二、四晚上9點，離島時間則自晚上8點開始。

中華電信在活動主會場更同步架設業界首創的積木式基地台，能於30分鐘內快速架設組裝，並採用鋁合金環保材料打造。活動期間中華電信也將派員進行即時訊務監控。

除在澎湖、金門、馬祖離島縣市持續積極建設4G／5G行動網路外，中華電信更不惜鉅資並克服萬難透過中新衛星2號（ST-2）在東沙島和太平島建置行動通信系統，提供島上駐防人員良好便利的通信服務，涵蓋範圍更擴及鄰近海域，提供巡防艦艇、鄰近島嶼、海上漁船及行經附近海域船舶等正常聯絡及緊急通信服務，近期更與數位發展部及電信技術中心共同合作，於太平島建置全臺首創中軌（SES O3b）＋高軌（ST-2）雙衛星鏈路，提升太平島行動網路頻寬逾3倍，且兼具互為備援功能，有效強化離島行動通信品質及網路韌性。