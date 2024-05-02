中橫流芳橋路段連續崩塌 山區大雨搶修受阻

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受0403花蓮強震後及0423連續餘震影響，中橫公路東段流芳橋路段，山壁發生崩坍，土石數量多達5600立方公尺，施工人員漏夜搶修，不過山區降下大雨，土石再度滑落，原訂今天中午放行已暫緩，後續將視降雨與落石情況，再決定今日下午4時是否開放通行。

公路局太魯閣工務段表示，台8線東段流芳橋路段，1日下午2時發生路側岩壁邊坡大量岩屑坍滑，坍方數量約5600立方公尺，已由工務段人員進行搶修清坍。今天上午因東北季風影響山區降雨，引發上邊坡不穩定，岩屑落石持續坍落，台8線天祥至太魯閣167.7k至184.5k路段，暫緩今天中午放行措施。

災區採現場由搶修團隊持續監看對岸山壁落石情況，後續將視降雨與落石情況，再行決定下午4時是否開放通行。

太魯閣工務段表示，大禹嶺至天祥110.1k至167.7k路段，除關原117.4k災害復建工區，交通管制區間由114.6k（合歡派出所）至120.6k（金馬隧道東口），不分平日、假日，於每天上午8時至下午5時採整點放行外，該路段（大禹嶺至天祥）沿線其餘災修工區，如因施工需要，則採機動管制放行措施。

公路局呼籲用路人，山區道路地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。