郭水義：第一季表現強勁 擴大合併後電信市場領先地位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華電（2412）2日舉辦法說會，董事長郭水義表示，中華電信第一季業務表現強勁，擴大合併後電信市場領先地位。展望未來，中華電信秉持對創新與提供高品質服務及產品的堅持，對今年以及未來的表現相當有信心，將充分利用既有優勢，帶領各項業務持續向上蓬勃發展。

中華電信2日公布自結之2024年第一季合併營收549.4億元，較去年同期增加1.4％；營業淨利為119.1億元，減少2.2％；EBITDA為218.2億元，較去年同期減少1.1％；歸屬於母公司業主之淨利93.9億元，年減2.6％；每股盈餘1.21元；營業淨利、EBITDA及歸屬於母公司業主之淨利皆超越財測目標。

郭水義表示，中華電信以第一季的強勁表現邁入2024年。由於公司策略有效執行及團隊的優秀表現，第一季整體營收創2017年以來同期新高，稅前淨利排除一次性政府補助收入影響後，則為2016年以來同期最高。同時，中華電信強勁且堅實的成長動能，持續推升我們在台灣行動市場的行動服務營收市占率及客戶數市占率，第一季分別達40.4％與37.7％，在新的三家競爭格局中，持續擴大市場領先。

總經理林昭陽表示，第一季個人與家庭事業群因行動服務營收受惠於客戶升級5G、月租型客戶數成長與漫遊營收增加而持續年成長，推升整體營收。此外，三網飆配方案客戶數較上季成長23.3％，消費資安服務客戶數年成長17％，持續貢獻營收成長。企業客戶事業群在排除去年認列一次性政府補償收入後，營收亦呈現年增趨勢；其中，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達71.6％。國際電信事業群在第一季的表現同樣優異，受惠於海外ICT專案需求不斷增加，營收及稅前淨利年增率分別為13.3％及23.5％，皆達雙位數成長。

郭水義說，中華電信持續投資於AI基礎設施，提升營運效益與服務品質，以利在AI帶動的轉型浪潮之中，獲取更多的商機。同時致力於豐富影視事業內容及數位生態圈，以因應客戶多元的影視內容需求，並持續提升使用者體驗。在ESG方面，中華電信更持續精進，以低碳永續的營運方式實踐我們對減碳的承諾，獲得眾多獎項及大眾的肯定，更成功達到減碳與營收成長兼具的傲人成就。