《國際金融》非法做空挨韓重罰 傳苦主換瑞士信貸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】朝鮮日報（Chosun Ilbo）於2日報導，傳出瑞士信貸銀行因在韓國非法做空，將要繳交500億韓元，約3600萬美元罰金，韓國政府預定在3日，將公布更詳盡的相關調查結果。

這家韓國媒體接獲爆料，FSS（韓國金融監督局）要開罰瑞士信貸的新加坡與韓國分公司，因為涉及不法做空交易。不過，FSC（韓國金融服務委員會）以及FSS的委員們有最後定奪權。

彭博社指出，在2023年收購瑞士信貸的瑞銀，不願意就以上報導發言。另外，FSS也拒絕透露受罰對象是不是瑞士信貸，以及罰金是否高達500億韓元。不過3日時，整個事件應該會更加明朗。

自2023年底以來，一直在調查全球各銀行業者有沒有在過去不符法規地做空韓股，希望能杜絕非法賣空行為。韓國從去年11月開始執行的韓股禁空令，也將於6月份到期。

韓國股市極富爭議的一點是，當地散戶們經常指責外資做空是導致韓股漲不起來的主因之一。由於這些螞蟻雄兵非常團結，連政治人物都懼怕三分，外傳尹錫悅祭出的這個禁空令，就是跟4月剛結束的韓國國會大選有關。

去年12月，韓國金管機構對法國巴黎銀行以及匯豐銀行，以裸賣空（naked short selling）的名義開鍘，匯豐香港分行與3名匯豐交易員已遭韓國檢方起訴。所謂裸賣空，是指在還沒有向市場借券之前，就先行賣出股票，這在韓國是違法的。

據悉，韓國政府將要推出集中管理的做空監視系統，同時，這個做空平台將交給韓國唯一的交易所韓交所（Korea Exchange）來負責。藉此，若再出現裸賣空交易時，將可輕易辨識出來。