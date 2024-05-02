中火擬增4部燃氣機組遭轟 台電：推2階段燃氣轉型

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國民黨2日舉行記者會，針對台電於台中興建然氣儲存槽，要求「增氣先減煤」。台電表示，台中用電持續上升，因此推動燃氣機組計畫，同時承諾落實2階段燃氣轉型計畫。台中電廠現已減煤600萬噸、空污排放量減排6成，呼籲在地支持台中用電。

國民黨指出，燃煤是骯髒的化石燃料，政府卻讓中火持續燒煤，據資料顯示，中火於2022年的溫室效應排放量為最高，現在台電要在台中再蓋四部燃氣機組，燃氣、燃煤都集中於台中，對台中市民並不公平。

台電說明，全台北中南區皆積極推動增氣減煤，減少舊型燃煤機組的使用，因此包括大潭、協和、通霄、興達、大林等更新計畫，不僅提高整體供電能力，且每個區域都有自身電源，將有助於區域供電平衡，並非單押台中。

台電進一步指出，台中電廠在2014年達到高峰的1,839萬噸，空污排放量也達到3.9萬噸，但透過台電落實增氣減煤、自主減煤等措施，台中電廠已減煤超過600萬噸、空污排放量減排6成。

台電承諾，為加速台中電廠以氣換煤，台電將推動2階段燃氣轉型，台中電廠第1部燃氣機組商轉後的隔年底，啟動拆除2部燃煤機組及1根煙囪。待新增2部台中電廠燃氣機組及1部民營新燃氣機組商轉上線後，在供氣無虞條件下，隔年台中電廠用煤量預估可再進一步減少100萬噸，台中電廠用煤總量將降至1,100萬噸以下。

台電強調，增氣的目的在於進一步減煤，目前規劃設置的4部燃氣機組，搭配最新污染防治設備，可讓空污排放進一步減緩。待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠以氣換煤的目標。