力積電銅鑼新廠啟用 成熟製程晶片月產5萬片

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晶圓代工廠力積電2日舉行新廠啟用典禮，位在苗栗的銅鑼12吋晶圓新廠從2021年3月開始興建，總投資超過3千億元，主要製程為55、40、28奈米，未來將月產5萬片；未來隨業務成長，還可以在銅鑼廠區興建第2期廠房。

力積電董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，疫情期間全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，還是要耗時三年新廠才能落成啟用。

截至目前此12吋晶圓廠投資案更已耗資逾新台幣800億元，足見半導體新產能的建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。幸好公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，這座新廠的建置成本勢必更高。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方米，甫落成啟用的第一期廠房擁有28000平方米的潔淨室(Clean Room)，預計在此新廠建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長該公司仍可在銅鑼廠區興建第二期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁指出，地緣政治衝突已逐漸引發全球供應鏈重組，在各大國際半導體IDM、IC設計公司重新思考產銷韌性、AI人工智能應用引爆半導體晶片新商機的關鍵時刻，銅鑼新廠啟用，恰好能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電的未來營收揚升將有顯著的助益。

2日的剪綵啟用典禮著，國內外政經、半導體界有近7百人參與，其中包括總統蔡英文、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦，以及美國在台協會、印度、日本、法國駐台代表、日本宮城縣知事以及國內外半導體上下游廠商高階主管等。