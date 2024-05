長庚發現：補充微量元素鋅 可改善使用標靶藥物患者的手足皮膚問題

長庚研究發現:補充微量元素鋅 可改善血管內皮生長因子受體標靶藥物引起的手足皮膚反應

■個案故事

陳先生,62歲,大腸癌第四期,接受Regorafenib藥物治療。服藥2週後,雙手腳開始紅腫些許不適。經醫師評估,建議口服鋅補充劑。服用一個月後,手足症狀明顯改善,紅腫減輕,生活品質提升。陳先生很感謝醫師的用心,讓他在抗癌路上能減少副作用的擔心,也能安心地與家人生活,一起迎接人生下個階段。

■手足皮膚反應會出疼痛、紅腫、水泡症狀

血管內皮生長因子受體標靶藥物,例如:口服Regorafenib是轉移性大腸癌化療無效後的後線治療藥物之一。它能抑制腫瘤血管生成等多種途徑,控制腫瘤生長和轉移。但是服用後的一個常見副作用是手足皮膚反應,超過一半使用此藥的患者會出現症狀。

林口長庚醫院腫瘤科黃文冠醫師指出,手足皮膚反應會導致患者掌心和腳底出現疼痛、紅腫、水泡等症狀,影響行走和生活品質,嚴重時甚至需考慮停止藥物而影響腫瘤控制的療效。

■許多證據顯示鋅缺乏是重要的危險因子

Regorafenib能同時抑制血管內皮生長因子和血小板衍生生長因子通路,阻止皮膚組織對微小創傷的修復,導致累積損傷,進而引起手足部位的皮膚反應,這類藥物引起的手足皮膚反應具體機制仍有待闡明,許多證據顯示鋅缺乏是其中重要的危險因子。

黃文冠醫師表示,鋅是人體必需的微量元素,在維持皮膚健康和修復中扮演重要角色,它可以促進表皮生長,也是重要的抗氧化劑保護皮膚細胞。Regorafenib可能通過抑制腸道鋅吸收和皮膚鋅轉運蛋白的表達,導致體內鋅濃度低下,進而加重手足皮膚反應。

■補充微量元素鋅可改善手足皮膚反應

雖已有個案報告指出補充鋅能改善部分使用Regorafenib病人的手足皮膚反應症狀,然而尚未有前瞻性臨床試驗確認鋅的補充對於此類藥物誘發的手足皮膚反應是否具有預防或治療作用。林口長庚醫院一般外科聯合腫瘤科團隊展開合作研究,以進一步了解鋅補充劑是否能減輕Regorafenib引起皮膚症狀的嚴重程度。

■林口長庚研究成果登國際期刊

研究團隊將65名轉移性大腸癌患者分隨機分為兩組,一組在接受Regorafenib治療的同時給予口服鋅葡萄糖酸鹽補充劑,另一組則僅接受Regorafenib治療、但不補充鋅。主要評估指標為給藥後8周發生2級以上手足皮膚反應的比例。

林口長庚醫院一般外科葉俊男主任指出,試驗結果顯示,補充鋅組別的病人可減少43%二級或以上嚴重手足皮膚反應的發生率,也顯著提高了血清鋅濃度。同時也發現治療前鋅濃度較低的患者,發生嚴重手足皮膚反應(2級以上)的機率也較高。

這項研究證實了補充微量元素鋅,可減少轉移性大腸癌患者服用血管內皮生長因子受體標靶藥物Regorafenib所引起的嚴重手足皮膚反應,成果並榮獲皮膚科頂尖國際期刊「美國皮膚科學會期刊(Journal of the American Academy of Dermatology)」及歐洲醫學腫瘤學會官方期刊「歐洲癌症期刊(European Journal of Cancer)」2023年12月同步刊登。

■可望改善使用標靶藥物患者的生活品質

參與此試驗數據分析的腫瘤科黃文冠醫師表示,這個研究是臨床上首次透過前瞻性臨床試驗,確認補充鋅能減少血管內皮生長因子受體標靶藥物引起的嚴重手足皮膚反應,儘管仍需更大規模研究驗證,但此研究指出鋅補充是值得考慮的處置,可減緩使用Regorafenib產生的皮膚副作用,改善使用標靶藥物的生活品質。

■如何補充鋅?

鋅在皮膚健康和修復中扮演重要角色,富含鋅的天然食物包括肉類、海鮮和貝類等,都是很好的攝取來源,也可以多攝取肝臟、蛋、牛奶、全穀類、豆類等。不過針對改善血管內皮生長因子受體標靶藥物引起的手足皮膚反應,仍需透過藥物補充才有較佳效果。