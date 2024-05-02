桃園暑假樂桃趣整合5大領域 暑期夏令營5／6開放報名

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今年桃園市教育局整合策畫科技、科普、品德生命、藝文、健體等五大領域的多元暑期營隊，涵蓋桃園市13個行政區，參與對象更是往下延伸至幼兒階段，涵蓋國小、國中、高中各級教育階段學生，並將親子活動一同納入。從山上到海邊的各級學校皆以所長投入，提供給桃園全市的學子參加，鼓勵學生，暑期學習不打烊，打造與世界接軌的超能力。

桃園市長張善政2日上午出席2024 Summer Discovery桃園暑假樂桃趣記者會，化身為大偵探福爾摩斯來到桃園大園尖山遺址，利用鑑識科學中的實驗方式跟現場小朋友們一起探訪新石器時代，尋找蛛絲馬跡並且透過有趣的芳香DIY調製香氛，體驗五感學習。

張善政表示，去年暑期教育局開始嘗試推動暑期夏令營，去年廣受好評，約3萬人次參加，今年新增了健體的內容，預計可達4萬人次 ，學校平時因教課時數、課綱規定，要融入新教材與課題並不容易，因此突破學校既有制度的限制，透過教育局於暑假開辦多元課程，培養孩子科技與人文的素養。

教育局表示，今年的夏令營亮點眾多，其中大園國小「尖山有品樂陶遊」以桃園市定考古遺址「大園尖山考古遺址」為主題，涵養學生對文資保護的責任意識，引導學生愛鄉情懷及社會參與；慈文國小「我愛（I＆AI）創藝育樂營」在藝術與科技完美融合的見證下，不僅讓學童們享受跨領域的動人體驗，也啟動他們自主創作與學習的動能；總圖微光廳「探索柯南的偵探世界－跨領域的鑑識科學之旅」集結跨領域科普大師打造全新主題講座；桃園市立八德幼兒園「昆蟲小達人－水棲昆蟲負子蟲」擴大結合13區公立幼兒園辦理多元暑假親子營隊，讓幼兒透過動手做和實際的五感體驗等。

教育局說明，今年暑期夏令營的活動可在網路上查詢，活動豐富有趣、讓桃園的孩子在暑期各項活動中學習，於今年5月6日中午12時開放報名。