和勤4月營收2.16億元 年增3.42％

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高端精密沖壓大廠-和勤精機（1586）2日公布自結4月合併營收2.16億元，年增3.42％，累計前四月合併營收8.67億元，年增25.68％。和勤表示，雖然稍微受到新能源車客戶調整庫存影響，但公司4月營收仍維持水平。

和勤多項車用零件新品，將於下半年陸續量產貢獻營收，加上汽車產業旺季效應，預期下半年營運爆發力可期。

和勤4月兩大業務營收，分別為車用零件1.69億元，占比78.15％；硬碟機構件（VCM Plate）0.43億元，占比19.76％。車用零件方面，商用車變速箱零件等去年量產的零件出貨，仍然穩定增量，新能源車零件則稍受客戶調整庫存影響，營收略低於上月；硬碟（HDD）零件則因客戶調整存貨庫存水平，使營收略低於上月。

中國品牌新能源車短期內快速擴產，引發市場價格戰；另品牌車廠也進行庫存調整，讓和勤出貨稍受影響。不過，新能源車銷售，仍處於高成長階段，且公司持續爭取更多零件供應，預期客戶庫存調整，對和勤大約僅有一季的影響。

尤其，和勤下半年將陸續增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件，及新能源車電驅系統等，客戶將更加分散。

至於和勤燃油車零件，將在下半年有更明顯成長，主要是多項乘用車的平台件或暢銷車款零件新訂單陸續出貨；而這些平台件的量產時程較快，開始貢獻營收後，未來營運上升將較明顯。

和勤除中國汽車零件供應鏈本土化商機，新的平台件，更獲得出口訂單，公司後續出貨量擴張，值得期待。

和勤的商用車變速箱零件，在原訂單增量的基礎下，新的零件品項，及新客戶訂單，也都在開發中，預定下半年將有新品開始批次量產，可增加產品供貨量。