新北捷運輕軌觀光深受民眾喜愛 系列市集主題多元精彩有趣

越來越多的民眾選擇以大眾運輸做為出遊方式，不但不塞車還可節能減碳愛地球，而多種山海遊程可以滿足親子需求，輕鬆享受親子出遊時光。

而新北捷運公司所營運的淡海輕軌及安坑輕軌近日觀光人氣正熱，不但帶動地方特色元素，更成為許多遊客輕旅行的選擇，安坑輕軌今年迄今已推出8場在地深度走讀，不但場場爆滿，更推廣了安坑在地深度人文、生態、歷史等主題，而本日開始的十四張站內系列市集，更增添了搭乘輕軌的附加效益而受到消費者喜愛；無獨有偶，營運超過5年的淡海輕軌，更首次開放知名企業永豐金證券包下輕軌列車舉辦企業日，新北捷運公司也首度開放淡海機廠供參與的員工及家屬參觀，不但解開輕軌機廠的神秘面紗，更讓參加的企業員工直呼是特別而又精彩的體驗。

新北捷運公司表示，安坑輕軌近日已經陸續推出8場深度走讀活動，更與在地旅學團體「暗坑工作室」及「胡璉故居紀念館」合作，將安坑在地的多樣人文、歷史、生態等元素串連，讓參加的民眾能了解輕軌沿線的共榮共好，更體會到大新店地區的多樣豐富特色，而十四張站也正在舉辦系列市集活動，場場皆有不同主題，今((27日)所舉辦的甜在心市集，更是一次集結20種不同特色的手作甜點商家，讓喜愛手作甜點的民眾，在搭乘輕軌旅行的同時，也為特色主題而特別前來參加，而緊接著下一週還推出「小老闆 X 二手」市集，是讓小朋友及家長能交流互動的體驗式市集，已經受到許多家長們的關注，有興趣的民眾不要錯過，接下來還有蔬食主題及植物主題，也值得期待。

新北捷運公司獨家推出路線風景尺 - 圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司說，淡海輕軌營運超過5年從未開放過輕軌機廠，本次特別與在地旅學團體「旅學堂」及永豐金證券日前合作舉辦員工企業日，讓員工以「帶著媽媽去旅行」為主題，提前歡度母親節，更首度進入以往未曾開放過的淡海輕軌機廠，許多員工帶著家屬一同參加，除了全程以輕軌專車的方式進行深度覽，更進到機廠內部，一窺輕軌維修保養的神秘基地，除了小朋友覺得新奇，參與的員工也在輕軌列車內體驗了洗車、加砂等特別的過程。

永豐金證券以輕軌包車方式在淡海輕軌舉辦企業日 - 圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司說，非常歡迎永豐金證券讓同仁有創新的企業日體驗，不但響應綠能環保的出遊體驗，也善進企業社會責任，為環保節能盡一份心，體驗與眾不同的企業日及母親節；而每位參加的員工及眷屬都獲取50元一張的一日券，可以在當日不限次數的搭乘輕軌，更多機會能深度了解淡海輕軌每站各異的特色及樂趣，而淡海輕軌機廠一直以來都收到許多企業及團體的申請想要進入參觀，今年內的確有望開放，能讓民眾有機會了解輕軌的秘密，還會有更多關於深度導覽及體驗的內容，敬請期待。

新北捷運公司也呼籲民眾，出遊搭乘輕軌可多選擇一日票，可當日不限次數搭乘，近日更獨家推出「路線風景尺」，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線各一款可供蒐集，不但具有文具實用功能，每款風景尺更有不同營運路線的簍空線條設計，可以自己畫出不同的圖案，相當有趣，數量有限，兌完為止，只要購買3張50元的輕軌一日票，即可以隨機獲得一張，歡迎民眾多多搜集。