蔡慶龍｜AI BIOS 一個領先市場的技術

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明星級產品的威力，往往超出你的想像，BIOS就是其中之一，先來科普一下BIOS軔體，就是個人電腦硬體跟作業系統之間溝通的介面，有在拼電腦的就知道，CPU、GPU、主機板（MB）、記憶體（RAM）、電源供應器（PSU）、硬碟（SSD）組成一台電腦，彼此之間要安裝作業系統才能正常使用，也可以透過更新，來提升硬體在執行運作上的相容性，讓電腦性能有更好的表現。

不是只有個人電腦需要BIOS，筆電跟伺服器當然也需要BIOS，而近期AI PC跟AI NB已經是市場亮點，系微（6231）作為全世界BIOS三大廠之一，旗下的InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案已經搭載AMD Ryzen 8040系列筆電出貨接下來也將跟Intel跟微軟合作，針對新平台作業系統開發對應的BIOS系統。

在伺服器市場，系微的Supervyse OpenBMC BIOS方案，已經在輝達的GH200 Grace Hopper超級晶片平台上，通過Arm基礎管理需求，符合認證，這樣的伺服器平台足以應付高效能運算環境，對加速運算不斷增長的需求。AI的發展已經不是什麼新聞，相關的產品一樣一樣推出，AI不單單是一個概念而已，而是會改變人類生活習慣的大演進，利用雲端跟大數據學習，套用到生活上每一個角落，等到你回過神來，AI早就充滿在你的周遭。

明星級產品有幾個特色，要不就是產品力領先業界其它人，要不就是屬於寡頭經濟，恰恰系微（6231）二者兼具，這樣的好公司一直以來都在慶龍老師口袋名單中，之前我們的累計績效+98％，高檔有跟我賣的，近期回檔就很好低接，至於要怎麼買？龍家軍自然很清楚。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。