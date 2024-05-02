苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

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報稅季來臨，不少民眾為「稅」心力交瘁，不過政府本月仍有多項給付陸續進帳，包括國保、勞保等14項給付與補助，其中預計於5/30發放的勞保年金受惠人數最多，5/31更進入給付發放高峰，不可錯過。

據勞保局最新統計，今年2月勞保三大年金給付總發放人數達182.4萬人、總金額達340.55億元，同創歷史新高。

分項來看，勞年年金發放人數達176.97萬人，總金額333.7億元，人均約可領取18,856元；遺屬年金發放人數約4.97萬人，總金額6.27億元，人均約12,606元；失能年金發放人數約4,985人，總金額約5,600萬元，人均約11,233元。

國民年金保險方面，2月分國保老年年金給付發放人數達144.1萬人，總金額58.28億元，平均每人4,044元；國保遺屬年金則有12.2萬人，總金額約5.28億元，平均每人4,328元；國保喪葬給付人數735人，總金額7,241萬元，平均每人9.85萬元。

5月份勞保局各項給付時程如下：

5/2：國民年金保險生育給付

5/9：國民年金保險生育給付

5/15：國民年金保險喪葬給付

5/16：國民年金保險生育給付

5/20：老農津貼入帳日、農民月退休儲金

5/23：國民年金保險生育給付

5/24：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

5/30：勞保年金給付職保年金給付、勞退月退休金(首發+續發案) 、國民年金保險生育給付

5/31：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付