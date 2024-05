倒數時刻！見證全日空R2D2彩繪機最後一次降落松山

無論你是星戰迷還是航空迷,這是一個不能錯過的活動。請記住,5月4日,台北松山機場將成為星戰迷的聖地,讓我們一起迎接全日空R2D2彩繪機的最後一次降落!

今年5月4日世界星戰日,台灣將成為星戰迷的天堂,松山機場將成為星戰迷和航空迷的聖地,因為全日空的R2D2彩繪機即將飛抵台北!這也可能是該彩繪機最後一次在台北降落,讓星戰迷和航空迷們充滿期待,估計松山機場內外將會湧入數百名星戰扮裝者和一睹彩繪機風采的航空迷。

世界星戰日是一個特殊的日子,它來自星際大戰那句經典台詞:May the Force be With You,唸起來諧音就是5月4號。自從台灣多年前開始舉辦星戰日活動以來,每年都吸引了大批的星戰迷參與其中,包括總統蔡英文都曾經親自參與。而今年的活動更加精彩,不僅松山機場主管親自參與會議,甚至協調全日空航空調派全球唯一的R2D2彩繪機在5月4日飛抵台北,可說是幕後最大推手功不可沒。

而今年的活動概念是將整個台北松山機場變成一個星戰世界。機場內部將被專業的盔甲戰士佔據,他們將以星戰電影百分百擬真的盔甲戰士形象出現,讓人彷彿置身於電影場景中。機場外圍則由星戰鐵粉馬可多領軍百位星戰粉絲齊聚一堂,在機場外迎接來自日本的全日空R2D2彩繪機。據共同策劃的十分好創意董事長同時也是星戰粉絲的楊忠翰表示,這次星戰日活動全部是粉絲自發性行為,很感謝松山機場居中協調全日空R2D2彩繪機來台,現在全球的星戰迷都會聚焦在5月4日的台北松山機場,甚至還有日本星戰迷特別飛來台北參加星戰日活動。楊忠翰表示,當天松山機場內外會出現許多的星際大戰角色,包含知名的黑武士、帝國風暴兵、帝國軍官、賞金獵人、莉亞公主、絕地武士……等等, 甚至還有全台唯一1:1大小的R2D2遙控機器人,另外像知名的C3PO和BB8等等機器人也都會出現在現場。

全日空的R2D2彩繪機是全球唯一的一架,而且這次的塗裝授權即將到期。根據消息,全日空可能不會再續約,所以這次飛抵台北的機會可能是最後一次了。這個消息讓星戰迷和航空迷們都非常激動,他們紛紛呼籲大家不要錯過這難得的機會。星戰迷們已經迫不及待地等待著5月4日的到來,他們將聚集在台北松山機場內外,共同見證全日空R2D2彩繪機的最後一次降落,這將是一個難忘的時刻,星戰迷和航空迷們將一同感受到星際大戰的魅力和熱情。