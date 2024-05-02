成果超亮眼！朝陽科大勇奪天下USR大學公民獎私立技職全台第一

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2024天下USR大學公民獎出爐，朝陽科技大學在《天下雜誌》調查之全台145所公私立大學中，以大學社會責任實踐計畫(USR)的傑出成果，名列私立技職全台第一，展現亮眼的績效。

天下USR大學公民獎為國內具權威之USR調查之一，主要參考英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力調查及聯合國17項永續指標(SDGs)，借鏡企業社會責任(CSR)，從「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向，共計蒐集40項指標，全方位檢視大學的社會責任。

朝陽科大校長鄭道明表示，為推動SDGs，朝陽每年致力降低2%的能源使用及碳排放量，並承諾2045年達成淨零排放之目標，不但連續7年蟬連世界綠能大學全球百大，連續5年進榜世界大學影響力排名，同時榮獲2024英國QS世界大學永續排名，為私立科大唯一進榜，師生致力永續發展之卓越成果，廣受肯定。

此外，「社會參與」一向是朝陽科大推動USR的重點領域，師生致力實踐環境永續，不遺餘力，教育部第3期(112-113年)大學社會責任實踐計畫共通過5件，通過件數居全國之冠。其中3件大學特色類萌芽型計畫，分別是資訊管理系USR團隊針對台中霧峰桐林、吉峰、甲寅里「北溝故宮遺址」進行之「北溝復麗—文化、生態共融村」、工業設計系團隊在苗栗推廣之「貓裏青農設計培力再生活化」以及休閒事業管理系團隊於台中東勢進行之「果香山城-苗圃幸福心，友善人文暨城鄉共好計畫」；另外通過大學特色類深耕型計畫及永續發展類特色永續型計畫各一件，分別為應用化學系團隊在雲林縣二崙鄉、元長鄉、褒忠鄉推動之「雜糧紮根，豐味深釀—崙元廊道增韌擴散計畫」，以及銀髮產業管理系所進行之「幼老共園輔導平台的建構與代間學習促進世代共融的實踐」，師生團隊善盡大學社會責任，廣受肯定，並在青年培力、地方創生及淨零碳排等議題上，都做出了具體的貢獻。