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宏碁OLED AI筆電新品在台上市

Acer極輕16吋1.23kg OLED AI筆電 Swift Edge 16登場。（宏碁提供）
Acer極輕16吋1.23kg OLED AI筆電 Swift Edge 16登場。（宏碁提供）

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Swift Edge 16採用AMD Ryzen 8040處理器，搭載Ryzen AI，支援多元宏碁AI功能。（宏碁提供）
Swift Edge 16採用AMD Ryzen 8040處理器，搭載Ryzen AI，支援多元宏碁AI功能。（宏碁提供）

宏碁極輕薄大尺寸時尚筆電Swift Edge 16（SFE16-44-R2E5）於台灣市場登場。搭載強大AMD Ryzen 7 8840U八核心處理器，並整合 AMD Radeon 780M 顯示卡與 AMD Ryzen AI 技術，並配備32 GB LPDDR5 RAM 和1 TB PCIe 4.0 SSD儲存空間，還可擴充雙SSD。

其黑色機身採用輕薄鎂鋁合金，全機重量1.23kg，厚度僅12.95 mm，同時配置便利的獨立數字鍵，更內建宏碁自行研發的AI解決方案，除了日常工作運算外，更能讓AI體驗貼近使用者的生活。新品建議售價51,900元，全台旗艦專售店及3C、網購通路皆有販售。

Swift Edge 16具有超窄邊框16吋3.2K OLED顯示器，90.5％超高屏占比，支援120 Hz 螢幕刷新率和100％ DCI-P3 色域，能夠呈現令人驚嘆的視覺效果及瑰麗色彩，低於2毫秒的反應時間，並獲得VESA DisplayHDR True Black 500認證，提供卓越清晰的視覺效果。

Swift Edge 16支援Wi-Fi 6E，提供高效的連線與安全性，確保低網路延遲，搭配預設啟用的Microsoft Pluton安全處理器技術，更有助於提升裝置保護、個人資料和加密金鑰的安全性。10小時的長效電池續航力，保有一天工作效率， 配備多元連接埠，包含一個HDMI 2.1、兩個USB Type-C連接埠（支援速度 40Gbps 的 USB4、DisplayPort 和 USB 充電）、兩個 USB Type-A連接埠和一個MicroSD讀卡機。

Swift Edge透過AI技術強化消費者體驗，特製的AcerSense 一鍵啟動多元AI解決方案：內建具有時序雜訊抑制技術（TNR）的1440p QHD網路攝影機，支援具AI功能的Acer PurifiedView，能增強視訊會議功能，包括背景模糊、自動取景、視線校正等效果，呈現高品質的視訊畫面。

此外，採用Acer PurifiedVoice 2.0 技術的AI降噪功能，透過三支麥克風的相互協作，可收錄清晰明亮的人聲，減少背景噪音和講者以外的其他雜音；而鍵盤上顯目的Copilot Key輕鬆啟動Windows Copilot，享受多元AI應用。

宏碁筆電產品並以三大保障服務受到肯定。第一，在全台有多達23個服務據點；第二，領先業界58分鐘快速維修；第三，由原廠直營客服、一通電話直接問，專業諮詢最快速。

另在三大保固承諾部分，宏碁提供包括2年完全保固，無亮點有限保固，可憑發票30日內至直營服務中心免費更換一，以及國際旅約保固，國際旅行有保障。詳情可參閱網站https：／／www.acer.com／tw-zh／support＃

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