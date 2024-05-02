北北桃勞動檢查員加薪拍板 最快5月就入帳

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北北桃勞動檢查員加薪拍板！桃園市副市長蘇俊賓去年出席行政院會時，大聲疾呼要求改善勞檢員離職率與薪資問題，終獲行政院核定同意，勞檢員執行高風險業務的每月風險工作費，第一類加5000元、第二類加3000元，且可追溯至今年4月1日採計，桃園市勞動局預計5月開始發放。

勞檢員不論颳風下雨都要出勤，除了承受惡劣氣候，現場勞動檢查工作也常有人身安全風險，遭受言語辱罵、脅迫等危險，更常遭到事業單位誤解為惡意刁難，導致一直以來勞檢員招募不易，流動率也高。以桃園市為例，經統計，去年每月平均勞檢員僅約56人，桃園勞檢員平均離職率達17％，必須以有限人力承擔全市職業災害的降災大責。

有鑑於勞檢工作的風險及辛勞，桃園市副市長蘇俊賓去年12月21日出席行政院會時針對「勞動檢查人員執行風險工作費」案提到，現行公務員「缺工」嚴重，勞檢員離職率太高，已經是結構性問題，他以消防人員危險加給為例，中央政府必須回到市場供需，適度調整薪資，否則人力流失補不完。

蘇俊賓強調，桃園列管1萬2千多家工廠，毒性化學物質工廠量691家也是全國最多，結果勞檢人力不足，薪資結構低於業界，長久下來不容易管理。他建議中央應該針對基層不同人力調查，知道哪一類型公務員一直缺工，薪資待遇與民間有哪些落差，否則人力流失補不完。

會中台北市副市長林奕華、新北副市長朱惕之會中也據理力爭，北北桃聯手為基層勞檢員來請命，桃園與新北台北立場一致，行政院長陳建仁當場裁決裁示請相關部會儘速研議。

目前行政院已核定同意勞檢員執行高風險業務的風險工作費追溯至今年4月1日採計，並依執行檢查的風險程度分為第一類及第二類，各月可支領5000元及3000元的加給，桃園市勞動局也預計在5月開始發放。

桃園市指出，勞檢員應是勞工權益的重要防線，應從薪資提升與合理人力比著手，以實際行動來支持勞檢工作，讓勞檢員有更好的保障與環境，逐步達到留才、攬才目標，勞動局將持續努力提升桃園勞檢員人力比，增加勞動檢查覆蓋率，以保障勞工權益，強化勞動力發展。