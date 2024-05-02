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《科技》台3月智慧機前5大 蘋果續稱王、2陸牌正成長

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣手機市場3月銷售市占前五名出爐！蘋果依舊排名第一，但市占率從39.8%下滑到36%，第二名則是三星，占比為27.5%，第三至第五名則是OPPO、vivo、Redmi，占比分別為13.2%、7.2%、6.5%。

以3月台灣智慧型手機銷售成績單來看，雖然品牌市占率仍以持有蘋果iPhone的用戶居多，但實際銷售占比及銷售額仍較2月衰退約 16%；前三名機型來看分別是iPhone 15 Pro 256GB、iPhone 15 Pro Max 256GB及iPhone 15 128GB；至於下滑最多的是iPhone 15 Pro Max 256GB，單機銷量下降了25%。

非蘋陣營部分，三星品牌市占率27.5%，整體銷量及銷售額下滑，銷售量下跌4%、銷售額則降14%；Galaxy A54 256GB單機銷量下滑 15%，但 Galaxy A15 128GB單機銷量成長30%，品牌唯一熱銷旗艦機型Galaxy S24 Ultra 256GB也上升到品牌第三名，單機銷量同步成長15%。

第三名到第五名部分，OPPO與Redmi是3月品牌銷售量和銷售額正成長的品牌；其中OPPO在3月的銷售量比例達到了13.4%，前三名熱銷單機以OPPO A79 128GB單機銷量成長20%最多；市占率6.5%的Redmi品牌前三名機型雖與上月大同小異，但Redmi 13C 128GB銷量也同樣成長20%。

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