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震後補助來了！7／1上路 花東旅遊每房最高1000元

  • 中時即時 陳祐誠
0403花蓮大地震造成當地交通設施及旅遊景點多處嚴重損毀，交通部觀光署將針對團體與自由行旅客祭出補助優惠。（本報資料照）
0403花蓮大地震造成當地交通設施及旅遊景點多處嚴重損毀，交通部觀光署將針對團體與自由行旅客祭出補助優惠。（本報資料照）

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0403花蓮大地震造成當地交通設施及旅遊景點多處嚴重損毀，交通部表示，針對旅客自由行住宿優惠，祭出補助住宿花蓮及台東合法旅宿，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。觀光署長周永暉表示，預計7月1日起實施。

交通部指出，有關旅宿業融資信用保證，協助旅宿業順利取得資本性融資或周轉金之貸款。旅宿業可自受災日起1年內向承貸金融機構申請資本性融資及週轉金貸款；其中資本性融資部分，旅館每家最高3000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，旅館每家最高1000萬元，民宿最高300萬元。

針對旅客自由行住宿優惠，交通部祭出補助住宿花蓮及臺東合法旅宿，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。

至於團體旅遊補助措施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

觀光振興還包台鐵包裝國內外旅客適用的「Taiwan PASS-台鐵通用版」，推出2人同行1人免費優惠。又預計自6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。

為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，並依不同市場提供獎助額度，以帶動花東地區旅遊觀光產業發展。

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