台股漏電失守月線 法人：個股波動加劇，技術面汰弱留強

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外資賣超180.8億元 三大法人5/2合計賣超台股150.41億元

美國聯準會6月降息無望，美股科技股大跌，其中超微（AMD）及輝達（NVIDIA）AI指標股均大跌，台積電ADR股價也跌1.75％，台股今（2）日直接以低盤開出，權值股台積電、鴻海殺低，AI、面板族群也全面也熄火，盤面上多頭資金轉進營建股，表現相對亮眼，但獨木難撐大局，終場加權指數下跌174.16點、以20,222.44點作收，成交量3,889億元。

三大法人今（2）日合計賣超150.41億元，其中，外資賣超180.8億元、投信買54.2億元、自營商（自行買賣+避險部分）賣超23.81億元。

法人分析，美科技股連續回檔，電子權值面臨考驗，預期回測短期均線，盤面個股波動轉劇，留意漲多股壓力，依技術面汰弱留強。中長期來看，美國降息時間雖遞延，但仍將啟動、企業獲利恢復成長等趨勢不變，行情整理後仍有上攻機會。

（數位編輯）

台股下跌174點失守月線 法人：Fed偏鷹短線防震盪

台積電領跌，人工智慧AI概念股下挫，重電族群拉回，台股終場下跌174點，收20222點，失守月線，台積電市值守住新台幣20兆元，聯發科守住千元股價。法人表示，美聯準會言論偏鷹，美股及台股震盪加大，股價未泡沫化，短線提防劇烈震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天利率會議決議高利率不動，美股震盪，AI科技股重挫，台股今天走勢修正，儘管金融、營建勁揚，但台積電領跌，AI概念股回檔，重電族群拉回，尾盤電子續弱。

終場加權指數下跌174.16點，收20222.44點，失守月線約20245點，成交值新台幣3888億元，電子股終場跌1.43％，金融小漲0.36％，電機機電跌1.7％，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群下挫1.08％，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.67％。

主要電子權值股台積電終場收772元，跌幅2.28％，跌18元，市值蒸發4668億元，守住20兆元。

聯發科守住1000元，小漲0.81％，鴻海收154元，跌1.28％，聯電收50.3元，跌0.79％，台達電收309.5元，跌3.43％。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，近期美國經濟數據延續相對強勁表現，美國聯準會利率決策會議言論偏向鷹派，近期美股及台股震盪加大。

觀察基本面，黃鈺民分析，AI族群仍具題材性，有實質訂單需求，此外台灣出口回升、通膨可控，企業獲利重返成長軌道，支持台股走勢，基本面正向看待。

展望台股後市，黃鈺民表示，台股今年以來表現強勢，目前加權指數仍位於2萬點以上，股價未泡沫化，但短線提防劇烈震盪，中長期來看，美國降息時間雖遞延，但仍將啟動、企業獲利恢復成長等趨勢不變，行情整理後仍有延續機會。

（中央社）

殺「積」盤！ 台股月線飛了

受到美股連續兩個交易日走跌影響，台股今（2）日震盪開低後，加權指數一度下跌近160點、指數最低觸20,237點，呈現量縮下跌，摔下月線。電子股持續疲軟，台積電衝擊跌點逾120點，盤面資金從電子族群中外溢至傳產族群。終場台股收跌174.16點、報在20,222.44點、成交量3,888.59億元。

權值股部分，台積電（2330）開低走低，跌破5日線、月線，影響台股跌點逾120點，終場收跌2.28％、報在772元，惟可以觀察到台積電今日零股交易衝上個股第一；聯電（2303）開低震盪，午盤一度拉回平盤附近，守穩50元大關，終場收跌0.79％、報在50.3元；鴻海（2317）弱勢開低，終場收跌1.28、報在154元；聯發科（2454）預計在5月7日在深圳舉辦天璣開發者大會MDDC2024，屆時將發表新款旗艦行動平台「天璣9300+」，今日開低走高，收復千元大關，終場收漲0.81％、剛好收在1,000元。

在電子股成交持續冷清下，資金快速輪動到傳產股，航運股今日除貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）以及陽明（2609）拉回外，其餘多數逆勢走揚，航空雙雄長榮航（2618）一度大漲4.5％，華航（2610）漲幅也約2.5％。

營建股今日重燃戰火，今早成交占比一度達10％，上市營建指數一度衝至625.25點，再度刷新紀錄，國揚（3266）、遠雄（5522）、皇昌（2543）等亮燈漲停，冠德（2501）也大漲逾6％；上櫃營建指數在股王永信建（5508）漲停登高一呼下，晶悅（2718）、力麒（5512）、鑫龍騰（3188）等也均亮燈漲停。

分析師表示，聯準會宣布維持利率不變，但小非農就業數據創下去年7月以來最大成長，顯示美國勞動市場依然強近，市場預期降息延至第三季。台股進入第一季財報密集公布階段，多數企業仍繳出亮眼的第一季成績，台股基本面強勁。且台股技術面已站回到所有均線之上，短期均線全面翻揚向上，回檔仍具支撐，短線類股輪動明顯，仍維持多方控盤。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、能源與重電、營建資產、高殖利率個股等族群為主。

（時報資訊）