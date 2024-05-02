基隆首創公車「便民貼心鈴」　讓弱勢族群更方便

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為進一步讓長者、行動不便等弱勢族群，搭乘公車時更便利，基隆市政府公共汽車管理處2日在「基隆長庚醫院」及「信義區公車」兩處公車候車亭推出「便民貼心鈴」。民眾只要按下候車亭內設置的公車路線實體按鈕，就能及時提醒公車司機該處有民眾乘車需求。

基隆市長謝國樑表示，基隆常會下雨，不少長者及行動不便的民眾都很倚賴候車亭，但下雨天大家都會撐傘或穿雨衣，這些弱勢族群乘車的需求就容易被忽視，透過這次推動的「便民貼心鈴」，民眾只要在候車亭按下按鈕，或是在手機上進行預約，就能夠完成預約搭乘公車的動作。

謝國樑強調，基隆市已經正式邁入超高齡社會，市府將與交通部緊密合作，將於2030年前，將市公車處所有的公車汰換為電動公車。因此他上任後就透過追加預算，加速老舊公車的汰換，並加速引進電動及低底盤公車。

另外，謝國樑現場也發現信義區公所公車亭的空間，對行動不便的輪椅族不甚友善，也當場致電基隆市政府工務處，希望能夠協助改善。脊隨損傷協會理事長武清台也當場感謝謝國樑的用心，認為這一系列的措施進一步友善身障者。

基隆市公車處表示，「便民貼心鈴」的設置讓弱勢族群無須走到車道上確認公車是否到站或向公車招手，有效提高候車安全性。因應基隆多雨氣候，也減少民眾站到候車亭外之不便性，候車亭上方另設置大型服務燈，提醒被預約路線的司機預備停靠。

除了目前已經設置的2站候車亭設置實體路線按鈕外，民眾也可透過手機於基隆市公車資訊便民服務網預約全市所有公車路線，並即時傳送搭車需求通知該路線司機。