助台加入CPTPP 加國僑胞自發性遊說國會議員

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為協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），GTMA加拿大全球衛生協會組團到渥太華展開遊說工作，爭取跨黨派國會議員支持，盼加拿大政府展現主席國的領導力來幫助台灣。

「CPTPP遊說團」的成員來自溫哥華、多倫多和渥太華三大城市，分別是：邱麗蓮、蔡志偉、林大誠、高鈞彥、胡品璿、楊中濤、李尚峰、林潘美鈴和陳潘美智。昨天與今天分別拜會自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）和貝恩斯（Parm Bains），以及保守黨眾議員祈米克（Tom Kmiec）和古柏（Michael Cooper）。

GTMA加拿大全球衛生協會會長邱麗蓮表示，因為目前有會員國利用所謂的「共識決」為由拒絕與台灣磋商，導致台灣入會申請案受阻，這是一種不合理的程序封殺，而加拿大是今年CPTPP的輪值主席國，有責任發揮領導角色、解決問題。

她對中央社表示，既然有國家企圖利用CPTPP入會程序模糊的地帶封殺台灣，身為主席國的加拿大更不能含糊。「主席的首要工作就是讓程序清晰透明，包括發布詳細的申請指南、時間表和標準。主席可為每位成員確定完成非正式諮詢的強制性時間表，才不會讓一些國家故意拖延諮詢時程。」

台加國會議員友好協會會長史葛洛高度支持台灣加入CPTPP，收到遊說團的建議信函後，立即轉交給執政自由黨的內閣成員。她對中央社表示：「台灣不僅具有強大的經濟實力，為了高標準的CPTPP還做了很多額外的修法工作，我相信台灣若能加入，對整個組織有非常大的幫助。」

貝恩斯讚揚台灣在全球供應鏈中扮演的角色，是加拿大在亞太市場最重要的貿易夥伴之一。他對中央社說：「CPTPP就是要吸納更多更好的經濟體加入，怎可以拒絕台灣這個績優生呢？」

有「拼字哥」之稱的古柏說：「大家都知道『TAIWAN』，這個名字就是品質保證。」

祈米克稱，如果是保守黨執政，絕對能展現領導風範，但自由黨政府做事瞻前顧後，反而損害了加拿大的利益。他並熱心地為遊說團引路，點出了一些對政府決策有影響力的人名，建議遊說團繼續接觸這些議員。

遊說團成員蔡志偉說：「台灣遭遇的困境也會是未來其他申請國會遇到的問題，我們要告訴加拿大，幫助台灣其實是幫自己、幫整個CPTPP。我們會擬定下一步策略來推動台灣入會。」

駐加拿大台北經濟文化代表處感謝僑胞積極搭橋鋪路，昨天特設晚宴歡迎GTMA一行人，前國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）也是座上賓，他為遊說團提供很多國會相關的資源，寄盼台灣的聲音讓加拿大朝野各界都能知悉。

駐加代表曾厚仁說：「僑胞們主動出錢出力，義務性投入這項艱鉅的工作，真的令我們感動。因為北京的干預，令台灣加入CPTPP充滿了不確定性，但大家都沒有放棄，正想方設法要殺出重圍。」

林潘美鈴和陳潘美智兩姊妹已是耄耋之年，她們說：「我們的人生見證了台灣在風雨飄搖中一路前進，相信有志者事竟成。」