內湖首家公辦民營長照機構今開幕 行愛住宿打造智慧長照

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台北市內湖區首家公辦民營的住宿長照機構「台北市立行愛住宿長照機構」， 今（2）日上午盛大舉辦開幕活動，也是台北市首家委託醫學大學經營管理的住宿長照機構，位在內湖區行善社會住宅1、2樓；台北市長蔣萬安表示，透過參與社會住宅的興建， 將社會福利設施導入社區，期許未來能提供高品質住宿式照顧服務，並實踐福利資源的可近性。

台北市社會局表示，由於北市已進入超高齡社會，入住住宿長照機構需求持續成長，因此積極布建住宿長照機構資源，行愛住宿長照機構可收住設籍台北市，具機構住宿式服務需求的中度失能、有管路、造廔口、植物人、含重癱等長期臥床及呼吸器仰賴等有不同護理需求者，共可收住79床，提供24小時全天候住宿照顧服務，目前已開放入住及預約參觀。

社會局指出，為實現高品質照顧理念，受託經營的台北醫學大學結合自身醫療體系資源，打造具有自身特色的健康服務系統，以「創新與智能」為目標，導入電子圍籬、人臉辨識、床邊照護TOF感測系統、智慧床墊、高智能尿布、遠距醫療照護、能力回復復健系統 2.0 等多項智能照顧設備，另有電子白板、智能後勤管理、醫療HIS系統與機構整合串連等智慧化資訊系統，讓機構工作人員能有更多的時間陪伴及照顧長輩 ，減輕工作人員照顧的負擔及壓力。。

社會局更與台北醫學大學合作於住宿長照機構旁的空間設置「行愛幸福學苑」，規畫長輩健康復能活動空間，同時提供各式教育課程，促進健康識能並提供健康復能活動，期能成為共融式社會住宅的最佳典範。

社會局長姚淑文表示，為落實「敬老、顧老、挺老、安老」，社會局未來會持續積極推動多項高齡者相關服務，考量台北市長者的長期照顧服務需求增加及迫切，將持續針對不同照顧資源積極進行布建，以打造高齡友善照顧及居住環境，期能透過跨局處及公私單位的協力，提供台北市老人多元的服務模式。