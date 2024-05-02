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金門酒廠「單罈原漿金門高粱酒」年份酒款首發上市

長江酒窖珍稀原酒全家便利商店FamiPort獨家預購

  • 工商時報 黃志懋
來自金門太武山長江坑道陶罈熟陳的「單罈原漿金門高粱酒」，自2024年5月2日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購，2011年單罈原漿金門高粱酒，每瓶定價9,999元；2008年單罈原漿金門高粱酒，每瓶定價12,888元，限量專供給有品味的行家。圖/業者提供
來自金門太武山長江坑道陶罈熟陳的「單罈原漿金門高粱酒」，自2024年5月2日起，於全家便利商店FamiPort獨家預購，2011年單罈原漿金門高粱酒，每瓶定價9,999元；2008年單罈原漿金門高粱酒，每瓶定價12,888元，限量專供給有品味的行家。圖/業者提供

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罈中有歲月，老酒見真情。金門酒廠日前宣佈首度限量釋出兩款酒精度高達57～59度間「單罈原漿金門高粱酒」的，年份分別為12年及15年1000公升陶罈原酒，即日起於全家便利商店FamiPort「獨家限量」發售。

業者表示，由首席嚴選限量釋出的兩款「單罈原漿金門高粱酒」，均為 2011年及2008年金城老廠的冬釀原酒，特別儲存於太武山長江坑道陶罈熟陳，不同的熟陳時間催化出各自獨特的老酒風味，由於每罈酒獨立熟陳，酒度、風味會有所不同，酒液清亮透明，57～59度間的厚酒體，酒體黏稠度高，掛杯如絲，100%金城老廠出廠，入口綿柔、醇厚、飽滿，尾韻細緻悠長，展現出陳年高粱酒別具一格的風味，且每一瓶「單罈原漿金門高粱酒」皆有獨一無二的編碼，讓您得以一嚐「時間的味道」，值得行家品鑑與收藏增值。

「2011年單罈原漿金門高粱酒」酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，熱帶水果複合香氣，蘊藏優雅老酒陳香，入口綿柔、醇厚、爽冽，酒體豐富、尾韻悠長，回甘生津。釀造日期：2011年（酒齡12年），酒精度：58.9%，750ml/瓶(每瓶皆附提袋)。建議售價：9,999元。圖/業者提供
「2011年單罈原漿金門高粱酒」酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，熱帶水果複合香氣，蘊藏優雅老酒陳香，入口綿柔、醇厚、爽冽，酒體豐富、尾韻悠長，回甘生津。釀造日期：2011年（酒齡12年），酒精度：58.9%，750ml/瓶(每瓶皆附提袋)。建議售價：9,999元。圖/業者提供
「2008 年單罈原漿金門高粱酒」酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，特有的清雅醬陳香、老酒香氣突出，梅子及熟果實交織的香氣入口綿甜、醇厚、飽滿圓潤，酒體感受豐富，尾韻細緻悠長。釀造日期：2008年（酒齡15年），酒精度：57.9%，750ml/瓶 (每瓶皆附提袋)。建議售價：12,888元。圖/業者提供
「2008 年單罈原漿金門高粱酒」酒液清亮透著微微金黃色光暈，酒體黏稠度高，掛杯如絲，特有的清雅醬陳香、老酒香氣突出，梅子及熟果實交織的香氣入口綿甜、醇厚、飽滿圓潤，酒體感受豐富，尾韻細緻悠長。釀造日期：2008年（酒齡15年），酒精度：57.9%，750ml/瓶 (每瓶皆附提袋)。建議售價：12,888元。圖/業者提供

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