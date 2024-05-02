金門酒廠「單罈原漿金門高粱酒」年份酒款首發上市

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罈中有歲月，老酒見真情。金門酒廠日前宣佈首度限量釋出兩款酒精度高達57～59度間「單罈原漿金門高粱酒」的，年份分別為12年及15年1000公升陶罈原酒，即日起於全家便利商店FamiPort「獨家限量」發售。

業者表示，由首席嚴選限量釋出的兩款「單罈原漿金門高粱酒」，均為 2011年及2008年金城老廠的冬釀原酒，特別儲存於太武山長江坑道陶罈熟陳，不同的熟陳時間催化出各自獨特的老酒風味，由於每罈酒獨立熟陳，酒度、風味會有所不同，酒液清亮透明，57～59度間的厚酒體，酒體黏稠度高，掛杯如絲，100%金城老廠出廠，入口綿柔、醇厚、飽滿，尾韻細緻悠長，展現出陳年高粱酒別具一格的風味，且每一瓶「單罈原漿金門高粱酒」皆有獨一無二的編碼，讓您得以一嚐「時間的味道」，值得行家品鑑與收藏增值。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）