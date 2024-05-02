《半導體》義隆Q2優於Q1、H2更好 董座曝AI PC發酵時間點

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【時報記者王逸芯台北報導】義隆(2458)今(2)日舉辦法人說明會，第一季單季每股賺2.4元。展望第二季，依照義隆財測來看，第二季營收和第一季相比，季減少3.4%至季增加6.2%。就營運表現來看，義隆看好第二季比第一季好、下半年優於上半年。談到AI PC部分，董事長葉儀(日告)表示，發酵時間點會落在今年第四季到明年上半年。

義隆第一季合併營業收入31.06億元，季減少0.2%、年增加29.1%；合併營業毛利率為47.9%，季增加1個百分點、年增加7.2個百分點；單季每股獲利為2.4元。庫存表現上，義隆截至第一季為止，庫存週轉天數已經降到116天，逐漸回復到正軌。

展望第二季，義隆預估，單季營收落在30~33億元，季減少3.4%至季增加6.2%；毛利率落在47%~49%；因為費用下降，故營業利益率落在21.3%~25.7%。

義隆表示，現階段有看到客戶持續拉貨，故看好第二季會比第一季好。觀察下半年的話，到前為止，市場反應還是正面，綜合客戶端訊息來看，下半年還是會優於上半年。

談到AI PC，董事長葉儀(日告)表示，AI PC的發酵時間點，現在市場預測是今年第四季，最慢則是到明年上半年，但現在大家比較困擾的是對AI PC應用還不是這麼清楚，所以現在還是要看Edge端的應用，後續AI PC會有更多數據從雲端放到Edge端，所以對資安會更重視。

股利政策上，義隆預計股利配發會維持在8成左右。