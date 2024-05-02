正隆組隊每年減碳近1.2萬公噸 獲ESG低碳營運楷模獎

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工紙龍頭正隆（1904）響應淨零生態概念，去年串聯20家夥伴組建減碳國家隊，協助整體產業鏈每年減碳近1.2萬公噸，相關措施獲得肯定，在2日獲頒遠見ESG低碳營運楷模獎，入列ESG年度36強企業，是唯一上榜紙業且連續兩年獲獎。

正隆副總經理彭木祥表示，公司透過聚焦三大面向，3R PLUS全循環、淨零生態系、國際級永續治理，來持續推動低碳綠能與永續智慧造紙。正隆去年來組成1＋N碳管理示範團隊，推動造紙產業全面系統化轉型，將減碳經驗擴散至更多產業鏈夥伴和同業，以減緩全球淨零法規政策，如碳費徵收、CBAM碳關稅對產業的衝擊。

正隆表示，近年積極推動低碳智慧造紙，是台灣第一家導入智慧產銷的紙業公司，迄今推動480件智慧節能專案，減碳超過77,000公噸。同時也減碳實務經驗分享給上下游產業鏈，去年組建的1＋N碳管理示範團隊，串聯上下游夥伴，包含原物料、設備商，和下游工紙與紙器客戶等20家成員，培力40位產業碳管理師，輔導企業進行ISO14064-1組織碳盤查及ISO 14067產品碳足跡盤查，完成台灣首例工業用紙碳足跡盤查，更帶動減碳綠色投資超過2.5億元，協助整體產業鏈每年減碳達11,969公噸、節省成本5,509萬元，強化產業氣候永續韌性。

正隆指出，公司秉持「3R：Recycle回收、Reduce節能、Reuse循環」製造原則，研發低基重環保水稻抑草紙，取得農業部農糧署第一張適用於水稻之有機農業資材抑草紙認證，經實測，該環保抑草紙不僅能減少23倍的雜草量，更能扭轉傳統塑膠地蓆難分解、農藥殘留物的土壤危害。

在2022年開創3R PLUS循環經濟藍圖後，正隆2023年替代燃料率高達15.72％，年增5.4％，取代煤炭量達91,618公噸。領先同業啟動全集團生產線的減排管理政策，正隆集團子公司逾80％已取得ISO 14064-1第三方查證，超前金管會規定。