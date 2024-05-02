家長撂人直衝校園出言霸凌學生 嘉市府：改進校安

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嘉義市議員郭定緯今（2）日爆料今年3月間有家長因孩子在網路發生爭吵，竟帶人直衝學校找學生興師問罪，校園門禁鬆散，放任外人直闖，安全堪憂，市府教育處長郭添財表示，確有需要改進，已要求學校及保全落實校外人士不得進人校園的安全機制。

郭定緯指出，3月間某學校A學生與他校B學生在網路上有口角，隔天B生的家長撂人衝到A生的學校找A生，並在學務處破口大罵A生，以致A生身心受創，害怕上學。

郭定緯說，不論2名學生為何起糾紛，學校放任家長直接闖進校園對學生興師問罪，更何況不是該校家長，是不同校的家長，顯示校方門禁不嚴謹，竟讓陌生人入校，甚至出言霸凌學生，教育處、學校都有責任落實校安管理。

郭添財表示，1至4月疑似校園霸凌事件已通報10多件，都審慎處理，3月間發生的這間學校坦認有疏忽，校園安全管理機制上確實需要再改進。

據了解，此案是某國中1年級學生與某國小6年級學生原就讀同一所國小，是學姐妹關係，因在網路社群意見相左而爭吵，小6生的家長帶人到某國中表明家長身分，並表示要找A生問事情，學校放行。

校方表示，學校對此案確有疏失，當天因未及時連絡到A生的家長到校，而由老師陪同A生在學務處與B生的家長見面，也有失當之處，要向A生及其家長道歉，事後已檢討，將會加強 門禁管理、學生糾紛事務的處理，目前A生正常到校上課，雙方家長也由第三方協調和解事宜。 ★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。