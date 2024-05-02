《汽車股》TOYOTA CROWN累積訂單破3000張 和泰車再推強化版

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【時報記者葉時安台北報導】和泰車(2207)旗下TOYOTA CROWN旗艦跨界跑旅自去年3月全新上市以來，便以其精湛的工藝、卓越的性能和舒適的駕馭感受迅速擄獲高端客群的喜愛，至今累積訂單已超過3000張，市場好評不斷，CROWN今年4月掛牌204台，年減6.8%、月增45.7%；前4月掛牌772台，年增243.1%。和泰車本次推出的商品強化，增加多項實用配備。

本次CROWN皇家版特別導入了DRS(Dynamic Rear Steering)後輪主動轉向系統，此項配備即使於豪華品牌車款中也並非常見，身為TOYOTA首台搭載此項配備的車款，再次展現CROWN品牌旗艦的實力。DRS後輪主動轉向系統藉由與VDIM車輛動態整合管理系統完美結合，提供精準的後輪轉向角度調整，賦予駕駛者更加靈活且穩定的操控體驗。在貴族版部份，新增雨滴感應雨刷，為駕駛者在惡劣天氣下提供更安全、更便利的視野。除此以外，兩個等級皆導入了無線充電座，只需將支援無線充電的手機放置於充電座上，即可輕鬆充電，帶來更加便利的移動生活。

CROWN在車艙設計方面同樣精益求精。全車運用「全席頭等艙」理念鋪陳，旨在提升乘坐舒適度。本次改款於車側門飾板新增軟皮材質，車艙飾板則改為深灰色鋼琴烤漆材質。在TOYOTA CROWN中，本次全車系新增「靜謐灰」，是TOYOTA團隊歷經無數次嘗試及研究所開發出的全新色澤。