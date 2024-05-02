澎湖花火節登場！Klook五大跳島玩水行程最低6折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2024澎湖國際海上花火節今日盛大登場，今年更與《航海王》重磅聯名，推出煙火、無人機展演、音樂會等系列活動，非常值得期待。瞄準花火節期計畫到澎湖看煙火、跳島和玩水的旅客，Klook也特搜5大風格跳島行程，提供給不同喜好的旅客，包含刺激派的海上樂園玩到飽、浮潛派的海下探索忘憂島一日遊等，感受《航海王》中草帽魯夫一行人，前進不同島嶼探索的新奇之旅。即日起至6月30日上Klook預訂澎湖跳島玩水，可更享最低6折起優惠。

Klook推出的澎湖5大跳島玩水行程：

1. 刺激派：香蕉船、旋轉陀螺，海上樂園玩到飽！喜愛刺激水上活動的旅客，不妨參與Klook的大倉島一日遊，沉浸於歡笑與尖叫此起彼落的海上時光！從考驗平衡與臂力的香蕉船開始，進階到搭乘搖擺飛艇在浪上奔馳，以及旋轉陀螺的高速旋轉和水上漂移，旅客不僅能在炎熱的夏季感受水花濺起的沁涼，更能暢享水上活動的無限魅力。

2. 浮潛派：愛好浮潛必訪！忘憂島絕美七彩珊瑚礁秘境。參與Klook珊瑚礁忘憂島一日遊，可於世界級的浮潛點盡情探索豐富的海洋生態和七彩珊瑚礁。行程中包含兩次浮潛，提供旅客潛入忘憂島海域及秘境珊瑚礁區的機會，不僅提供全套浮潛裝備，更有隨行教練幫忙拍攝與魚群一起悠遊的美照，是喜愛水下世界的旅客絕不能錯過的體驗。

3. 美食派：有吃有玩！龍蝦島趣味抓龍蝦。Klook平台上的東海龍蝦島一日遊，除了帶領旅客前往有「台版馬爾地夫」美稱的澎澎灘，徜徉於清澈見底的海水之中，更將至龍蝦島體驗獨有的抓龍蝦、潮間帶挖石蚵、岸邊撿螺，感受超大尾海中之王在手中躍動的新鮮觸感，並享用美味的龍蝦泡麵，行程有吃有玩。

4. 貓奴派：虎井嶼瘋拍喵星人與超萌小動物 。有著「台版貓島」之稱的虎井嶼，不僅瀰漫著傳統小漁村的寧靜之美，路上更隨處可見慵懶的貓咪與超萌小山羊，喜愛喵星人的旅客不妨於Klook平台預訂金色雙島跳島，親自前來虎井嶼捕捉貓咪曬日光浴的可愛模樣。

5. 美拍派：情侶必來！七美島捕捉甜蜜時刻。喜愛美景的情侶們可參加Klook七美島和藍洞一日遊，跟隨導遊乘船跳島，一次探訪眾多人氣景點，包含天然巨大海蝕洞「藍洞」以及知名的七美島雙心石滬。傳說中，情侶只要在雙心石滬前許願，戀情便可長長久久，不妨約心愛的另一半一同前往並甜蜜合影，留下浪漫回憶！

體驗澎湖各主題跳島行程的同時，Klook年度品牌代言人的許光漢廣告牆也登陸澎湖了！粉絲可在澎湖的機場大廳、行李轉盤多處，領取首次下單的9折優惠碼「這樣才Klook」，同時與亞洲男神的帥氣身影打卡合影。