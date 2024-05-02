母親節送禮熱門首選 「HoHo好服務」推享樂組合

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母親節即將來臨，如何送出新(心)意？今年居家服務平台「HoHo好服務」就推出母親節享樂組合，讓子女送的不僅僅是一份禮物，而是一個讓媽媽們難忘的體驗。

HoHo好服務表示，居家清潔的需求量每年都有20%以上的成長，代表現在人越來越習慣將家事服務外包給專業人員。而其他像追劇、美食也都是媽媽們熱門的休閒首選，所以也搭配母親節主題，HoHo推出了「居家清潔+2000美食餐券」、「居家清潔+免費追劇一年份」、「居家清潔+按摩槍」等主題組合，讓每一位有不同興趣的母親都能過上一個最享受的母親節。

居家清潔+按摩槍，最適合送給喜歡按摩的媽媽。在專業的清潔團隊打造出一個乾淨舒適的家後，一台功能全面的按摩槍將是放鬆身心的最佳夥伴。

居家清潔+2000美食餐券，推薦給喜歡美食的媽媽。美食總是能夠療癒人心，為喜歡美食的母親們準備居家清潔加上餐券的組合。在享受了專業的清潔服務後，母親們可以選擇她們喜愛的美味佳餚，體驗一場味蕾的盛宴。

居家清潔+免費追劇一年份，獻給喜歡追劇的媽媽。追劇是許多母親的愛好。在家中煥然一新的同時，母親們可以享受豐富影視內容，從韓劇、陸劇等熱門劇集到經典電影，都能在這個特別的日子裡盡情享受。

HoHo好服務 https://www.hohoho.com.tw/