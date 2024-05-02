HPE Aruba Networking協助企業克服安全性、AI與IoT挑戰

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Hewlett Packard Enterprise（NYSE: HPE）推出Wi-Fi 7無線存取點（APs），可提供比競爭產品多30%的無線網路容量。這款新的無線存取點能強化網路安全，改善定位服務的精確度，為高要求的企業級AI、物聯網（IoT）、定位與安全應用程式提供連線能力。

身為企業無線網路的領導廠商，並在Gartner企業有線與無線區域網路基礎架構魔力象限報告中連續18次獲評為領導者，HPE Aruba Networking透過推出全新Wi-Fi 7 無線存取點，持續展現創新實力並樹立新標竿。此無線存取點的卓越效能主要歸功於HPE的超三頻硬體專利技術。該技術可充分利用5GHz和6GHz頻段，自動且持續消除無謂的頻段干擾。

HPE Aruba Networking台灣區總經理蔡政修表示：「HPE Aruba Networking在 Wi-Fi創新領域擁有超過二十年的領導地位，致力為客戶提供可靠、安全、高效能的連線能力，以協助客戶達成商業目標，包括提供沉浸式的用戶體驗與自動化的製造流程。除了更優異的效能和效率，HPE Aruba Networking的Wi-Fi 7 無線存取點更是智慧物聯網的中樞，不僅能確保網路安全、分散工作負載、描繪環境特性，還能建立商業和營運分析的基礎。」

由HPE Aruba Networking Central管理的新HPE Aruba Networking 無線存取點透過ZigBee和藍牙等多種物聯網協定的內建硬體支援或雙USB介面，省卻部署IoT重疊網路的需求。隨著企業組織在網路邊緣部署的IoT裝置與日俱增，例如攝影機、馬達感測器、能源感測器和移動感測器等，此無線存取點也為這些裝置提供安全的連線平台。

由於物聯網設備提供了豐富、可用於AI訓練和推理的數據資料，透過350多家HPE技術夥伴的廣泛業務解決方案生態系統，企業組織現在可以有效率地擷取、保護、傳輸與利用來自物聯網裝置的資料，提供即時的商業洞見，並協助建立他們的AI資料湖。透過這些創新，這些資料亦可用於訓練和啟動AI模型，以應用於預測性維護、數位雙生和個人化客戶體驗等解決方案。

650 Group首席分析師Chris DePuy表示：「最佳化連線已成為企業組織的當務之急。客戶無不希望在無線基礎架構上進行明智投資，以確保網路能滿足未來需求，並達到期望的商業成果。隨著物聯網裝置的大幅增長，以及用戶對無所不在的安全防護和舊版裝置相容性的需求，Wi-Fi 7能提供企業網路升級所需的處理能力、靈活性、速度、可靠性和容量，而這些正是現今企業在進行網路升級策略時所追求、重視的。」

隨著HPE Aruba Networking 730系列園區無線存取點的推出，企業將能透過以下優勢充分發揮無線網路投資的最大價值：

一、更好的Wi-Fi效能，適用於高要求的使用案例：超三頻濾波功能可消除5GHz和6GHz頻段中相鄰頻道的干擾，以最大化效能和容量，讓組織擁有同時使用這兩個頻段的靈活性。

二、強化無線網路安全防護：以安全優先的無線網路功能為基礎所設計的原則型存取控制和第7層應用程式防火牆，例如可提升IoT可視性的HPE Aruba Networking Central Client Insights、為使用者和物聯網裝置提供角色型存取機制的動態分段（Dynamic Segmentation）。其他功能包括新鏈路層加密（MACsec**）與個人無線網路模式，可將有線網路的資料保護功能擴展至無線存取點，更可為大學校園等群體活動環境中的使用者裝置提供安全的自助登錄功能。

三、省卻部署IoT重疊網路的需要：HPE Aruba Networking Central的IoT操作儀表板簡化了裝置登錄程序，而且無須針對不同廠商部署複雜又昂貴的IoT重疊網路。無線存取點可以作為連接器和本地處理元件，讓IoT裝置直接與第三方IoT服務進行通訊。

四、更廣泛的IoT協定支援：透過專用的藍牙和Zigbee收發器為高密度的IoT環境提供雙重支援，並透過雙USB連接埠為採用專有協定的各種物聯網裝置提供穩定連線。HPE Aruba Networking的無線存取點整合了非永久性的外部天線設計，因此能應用於惡劣的射頻（RF）環境。

五、利用存取點處理數據：HPE Aruba Networking 730系列無線存取點的SDRAM和Flash記憶體容量是前一代產品的兩倍，可在無線存取點上執行特定應用程式容器，進而簡化資料傳輸和本地資料處理，更快地回應溫度或動作等即時狀況。

六、精準定位服務：HPE Aruba Networking 730系列無線存取點是首批採用新Wi-Fi定位標準的產品，因此具備更精確的位置感知服務，其精準度在1公尺內，適用於講求即時性、沉浸式和工業的使用情境，並支援IEEE 802.11az標準，可幫助企業建置自動定位網路。其他功能包括全球導航衛星系統（GNSS）接收器和用於樓層地圖繪製的氣壓感測器，並整合低能耗藍牙（BLE）5.4，可支援雙向物聯網定位資料通訊，以提升用戶參與度並追蹤重要資產，進而減少損失。

七、永續性和節能：透過AI驅動的動態節能模式降低企業的能源消耗和成本。

HPE Aruba Networking 730系列無線存取點將於2024年7月於全球正式推出，並提供有限制的終身保固。HPE Aruba Networking 730系列園區無線存取點是透過HPE Aruba Networking Central訂閱服務管理。除了作為獨立的SaaS產品，HPE Aruba Networking Central也包含在HPE GreenLake（NaaS）訂閱服務中，並透過HPE GreenLake邊緣至雲端平台使用。