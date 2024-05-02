環境教育紮根 澎湖國中生走進掩埋場垃圾分類

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離島澎湖垃圾處理不易，因此湖西鄉長陳振中呼籲由環境教育做起。今（2）日在湖西鄉公所安排下，讓轄內的湖西國中和志清國中學生走進紅羅掩埋場，透過實地參觀和分類體驗，深化對垃圾處理和資源回收的認識。而大部分學生在無親身接觸掩埋場的情況下，下車後首先感受到迎面而來的臭味，第一個動作都不禁掩鼻。

陳振中表示，安排學生參觀垃圾場不僅具有實際教育意義，更讓學生親身體驗垃圾場的現況和所面臨的挑戰。誠摯感謝鄉內各國中小學校的師生踴躍參與，期待透過這樣的活動，共同促進環境保護意識的提升，實踐垃圾減量與資源回收的理念。

澎湖隨著人口增加和觀光業的發展，垃圾量逐年攀升，而在無焚化爐可去化下，單靠打包垃圾海運到台灣其他縣市，又緩不濟急，且願意收納的焚化爐又有限下，掩埋場的容量幾乎已達到飽和。

澎湖近年來，大部分垃圾已採取打包轉運方式送至本島焚化爐，但受到天候和船班等因素影響，轉運效率常受限，導致肩負此任務的紅羅掩埋場的垃圾堆積如山，不僅產生惡臭，還可能影響周邊環境，尤其冬季在東北季風吹拂下，臭味遠播，甚至垃圾漫天飛，而更為加劇。

於是湖西鄉公所在5月2日與5月8日分别舉辦鄉內國中與國小環境教育暨宣導活動，地點就位於紅羅掩埋場。活動過程由公所清潔隊員示範垃圾分類後，讓學生親手進行資源回收與垃圾減量的體驗。同時舉行有獎徵答宣導掩埋場轉運流程與垃圾減量相關知識，旨在加深學生對垃圾減量及資源回收再利用的理解，達到教育與實踐並重的目的。