《科技》KKBOX商模穩定 首季電信通路營收占比46％

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【時報記者莊丙農台北報導】科科科技KKT-KY(6950)旗下音樂串流平台KKBOX與大型電信商合作下，經常性收入（Annual Recurring Revenue, ARR）占比年年穩定增長，今年第1季來自於電信商通路的營收比例46％。KKT-KY日前雖然通過證交所審議，不過，3月下旬上市前競拍失利，目前還沒有確定上市時程。

KKT-KY董事長暨執行長王（南犬）堂表示，公司以AI科技技術應用、多媒體串流SaaS產品、高階軟體人才等競爭實力，加上與電信營運商策略合作，推升集團整體來自ARR占比至90％。同時，企業軟體服務品牌BlendVision，延伸多媒體串流標準化產品與技術服務，並複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域發展，全力搶攻台日AI多媒體科技龐大的市場商機。

該公司今年年第1季合併營收7.8億元，B2C、B2B營收比重分別為55％、45％。在音樂串流服務面向，KKBOX歌曲數量累計突破1億首歌，有超過4,000萬首無損音質曲庫，以及Podcast的音樂嵌入技術等，創造與其他同業差異化，也獲得穩固的訂閱會員數成長管道，公司第1季來自電信通路營收占整體比重自2023年全年的39％增加至46％，且帶動訂閱會員數增長。

在音樂串流服務上，協助日本電信公司KDDI旗下音樂串流平台Smart Pass Music，提供B2B後台技術服務與付費訂閱會員管理，近3年來自日本的經常性營收保持在9成以上。

KKT-KY去年10月起與台灣大哥大策略結盟後，除了正式在台灣大哥大全通路啟售，並同步開放MyMusic破萬用戶可升級加入KKBOX，科科科技將隨大型本土電信營運商持續穩定擴增KKBOX訂閱會員，有助公司提升在台灣音樂串流平台市場的占有率，並推升今年ARR收入。

KKT-KY上市前競拍作業3月下旬啟動，最後因合格投標數量僅占競拍總量不到4成而流標，公司仍會以詢價圈購及公開申購方式募集資金，持續以在台上市掛牌為目標。