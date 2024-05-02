HOKA跑步機器實驗室快閃A11 找出專屬命定鞋款再送小禮

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戶外運動熱度不減，運動品牌看好跑步人數越來越多，路跑活動在疫後同樣熱絡復甦，為了讓跑者穿上更適合自己的鞋履，紛推一系列有趣的檢測活動，幫助找出命定鞋款，同時可獲小禮物。

以創新中底科技聞名的運動鞋品牌HOKA，今年持續推出顛覆既有框架的科技跑鞋如競速王者CIELO X1、緩震之王SKYWARD X，助力跑者激發跑步能量，2日起一連四天於信義A11南大門廣場打造「FlyLab跑步機器實驗室」，HOKA飛行特工將帶領跑者進入FkyLab實驗室，穿上科技跑鞋在跑步機體驗直上加速快感，FlyLab中除可檢測跑步等級與觀看自己的能量轉變特效，還可免費體驗SafeSize 3D足測機。

HOKA FlyLab即起於信義A11南大門廣場限時開張，以全開放的實驗室風格設計打造超酷炫的跑步空間展現創新的品牌核心，身穿實驗室制服的HOKA特工將於現場帶領消費者換上HOKA跑鞋，體驗最尖端的跑鞋科技，並在跑步機上加速奔跑，觀測LED螢幕上的動態能量轉變與自身跑步等級，並可現場體驗國際知名SafeSize 3D足測機，在站上機台後的30秒內即可獲得完整的足型分析結果，包含腳部長度、寬度與足弓高低，再選擇對應的運動與目的需求，推薦出最適合的HOKA鞋款，完成體驗還可獲得HOKA產品折價券與專屬小禮，品牌也預告5日將舉辦FLY RUN晨跑跑聚活動。

adidas則在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務，透過先進的3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，透過專業分析從而找到最適合每位跑者的跑鞋，即日起號召全台跑者報名體驗。

據悉，該服務導入MotionMetrix G2生物力學慢跑分析系統，搭載高靈敏度力量感應系統，以動態攝影捕捉跑動時的特徵，免穿戴過多裝置，只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。檢測後更由專人以一對一方式向每位體驗者詳細解說，深入了解跑鞋帶給跑者的「能量回饋」、「吸收衝擊」和「步伐一致性」等關鍵指標。

此外，更進一步從超過5萬名跑者的大型生物力學資料庫中，歸納出六種跑者風格：經濟型跑者、力量型跑者、大跨步跑者、超長跑型跑者、步頻型跑者、輕跨步跑者，可以幫助體驗者更加認識自己的跑步習慣與定位，減少受傷的風險，並基於分析結果挑選最適合自身的跑鞋，有效提升跑步運動表現。諮詢費用500元，可折抵於購買指定鞋款。