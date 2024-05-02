Uber Eats 母親節全方位寵愛體驗 ，免預購冰淇淋蛋糕獨家隨點即送

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

母親節將至，為協助孝親子女在忙碌的生活中節省時間，Uber Eats攜手平台上眾多商家合作夥伴推出驚喜必備的精美花束、貼心好禮寵愛媽媽的心，以及母親節蛋糕及家人歡聚時所需的美食小點寵愛媽媽的味蕾。標榜「全方位的寵愛體驗， Uber Eats（應該）都點得到」。

母親節寵愛媽媽，溫馨甜美的花束就是貼心之選。Uber Eats App大數據揭露，2023母親節期間的外送熱銷花禮由象徵對媽媽的感謝與祝福，同時可增進家居氣氛的康乃馨擴香花束奪得第一。今年 Uber Eats除了優市上架的母親節花禮外，更擴大與CNFlower西恩、日光花藝、玉屋、Beyond Scent、耶利亞花藝等全台24家花店商家合作夥伴合作，不僅推出經典的康乃馨花禮選擇，包括祝福媽媽「永遠年輕美麗」意涵的粉色系列鮮花與創新花禮擴香花束，還有具燈光特效的康乃馨乾燥玻璃鐘罩、康乃馨立體花卡片、提籃等精緻特色品項，滿足消費者在母親節送花獻驚喜的豐富選擇。

除了精美花束，Uber Eats與商家合作夥伴於今年母親節推出一系列美容保養與保健的特色好禮。Uber Eats優市在今年母親節首次上架受國際美妝大獎肯定的台灣面膜品牌「提提研寵愛女人 15 入組」，佳瑪百貨也上架韓國頂流明星推薦的M2美度超能膠原飲等多款知名肌膚保養組合，同時燦坤更於Uber Eats App上推出Panasonic奈米水離子吹風機等美容家電，打開Uber Eats皆能輕鬆點購一鍵送到府。此外，Uber Eats集結眾多商家合作夥伴祭出各式養生保健禮盒，包含家樂福限量推出的「華齊堂金絲燕窩晶露（蜂王乳添加）禮盒」、大潤發上架的老協珍熬雞精、天地合補的含鐵玫瑰四物飲等，透過Uber Eats App隨點即送寵愛媽媽。

母親節蛋糕是消費者寵愛媽媽的必備選擇，隨著五月氣溫逐漸轉熱，Uber Eats優市於5月3日至5月16日上架Haagen-Dazs冰淇淋蛋糕，讓媽媽不僅吃得消暑，更甜在心裡，使用Uber Eats App即可獨家隨點即送，且消費者不需提早預購。Uber Eats 上的眾多商家合作夥伴獻上精選的母親節蛋糕，包含新光好好集來自日本北海道與長崎等日式風味蛋糕，同時亞尼克經典蛋糕也推出母親節應援優惠，此外Uber Eats攜手甜點人氣店Aposo艾波索推出3款經典招牌蛋糕，包含加上食用金箔點綴的巧克力黑金磚、嚴選比利時72 ％巧克力的極光醇黑巧克力與使用大甲芋頭的經典雙芋布丁，視覺、味覺一次滿足媽媽的心。

Uber Eats讓媽媽在家也能享受家人貼心準備的寵愛大餐，包含知名燒肉品牌屋馬推出人氣餐點牛舌飯及大和海鮮豚肉粥買一送一，獨家上架Uber Eats平台的雙月食品社美味雞湯也讓媽媽暖心暖胃。同時更提供各式異國料理選擇為消費者提供聚餐新靈感，包含必吃韓式的Uncle-K馬鈴薯排骨湯、美味日式的大阪王將、清爽的Fancy Poke夏威夷生魚飯、新加坡風味的林記海南雞飯、老字號的檀島香港茶餐廳、韓國炸雞人氣品牌橋村炸雞及人氣餐廳 Little New York Pizzeria小紐約披薩店與堤諾義大利比薩Tino's Pizza Cafe等。

此外，針對家人團聚慶祝不可或缺的速食、飲料與小吃，Uber Eats與平台商家合作夥伴即日起至5月21日端出豐富優惠一起慶祝母親節，經典美式速食品牌漢堡王獻上經典花生培根脆雞堡餐及飲料全品項買一送一，五桐號、珍煮丹等知名手搖飲品牌提供消費者指定品項買一送一優惠，老字號師園鹽酥雞更推出母親節團聚套餐，於招牌炸物外贈送40週年限量紀念杯。

歡慶母親節，Uber Eats為消費者獻上生鮮雜貨「啾愛母親節7折起」專區，即日起至5月21日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高7折或指定品項買一送一優惠。且即日起至5月15日所有用戶輸入優惠序號【啾愛優惠】，於Uber Eats優市點購訂單金額滿649元可再享88折優惠（單筆訂單最高折抵100 元）。此外，消費者即日起至 5 月 21 日在Uber Eats指定商家頁面點購母親節活動餐飲品項可享買一送一等優惠；Uber One會員輸入優惠序號【愛媽媽】並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿450元可獨享85折優惠（單筆最高折抵80元）。