《財政》所得稅法修正草案院會通過 120萬扣繳單位適用

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【時報記者葉時安台北報導】為增進扣繳義務人之權益保護，行政院會周四通過財政部擬具的「所得稅法」部分條文修正草案，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，以優化扣繳制度，以維護120萬餘家扣繳單位之權益，本案將函請立法院審議。

財政部說明，為更符合行政法上義務之事責一致原則，疏緩辦理非居住者扣繳稅款作業負荷，並使稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，該部擬具「所得稅法」部分條文修正草案。

行政院長陳建仁表示，為增進扣繳義務人的權益保護，財政部擬具「所得稅法」部分條文修正草案，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，以優化扣繳制度。本案送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

本案修正三大要點，一、修正扣繳義務人範圍，由給付所得之事業其負責人、機關團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關、團體等本身。

二、增訂非居住者扣繳稅款之繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。三、修正未依限按實填報或填發憑單之處罰，由現行按給付金額或扣繳稅額之「固定」金額或「固定」比率於上、下限金額內處罰，改為可視其「違章情節」於所訂之上、下限金額內處罰。