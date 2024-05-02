富士達保經前進校園 網羅人才

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富士達保險經紀人前進校園招募保險新血，近期已去過國立政治大學、中原大學及朝陽科技大學等，舉辦校園徵才博覽會；同時，富士達保經也額外贊助「校園電影節」系列活動，於全台16所知名大學巡迴舉辦，除了深化品牌形象外，也能更好地推廣保險觀念及招募人才。在「校園徵才」及「校園電影節」活動現場均準備趣味遊戲及禮品，透過互動讓學生深入了解徵才內容與保險觀念，攤位前人潮絡繹不絕。

富士達保經董事長廖學茂表示，保險是深富意義與責任的行業，在幫助客戶做好人生風險規劃的同時，亦能創造屬於自己的終身事業。富士達保經不僅祭出「CEO培育鑫專案」招募年輕學子，主打最高可領51萬達標獎金，更有配套紮實完善的訓練課程，傳授新人商品專業知識與銷售職能。富士達近年擴張快速，人力年平均向上成長20%，且每年均會再成立2至3個辦公據點，增加服務量能。富士達保經廣邀有理想與夢想的應屆畢業生加入，給自己挑戰收入無上限的機會。

多年來，富士達保經培育新生代人才以「高專業、高收入、高留存率」為目標，不乏優秀業務員從40K開始，透過專案津貼方案及專業紮實的訓練課程，五年跳五階，晉升業務處經理。除了社會新鮮人之外，富士達也針對轉職的社會人士推出「1000大人才招募計畫」，希望廣招在各領域發光發熱的優秀人才加入，人生轉個彎，在創職涯新巔峰，看見不同的風景。

富士達保經以「職場永續發展」為目標設計完善的業務制度，建構讓人才持續成長及實現自我的環境。透過「五大學院、三大研究所」的完整培訓體系，深化金融專業，打造人才最強軟實力，創造職涯發展更加豐富的可能性。